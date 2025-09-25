Valladolid perfila su Estrategia Alimentaria para reforzar el sector ante los aranceles y apuesta por la sostenibilidad

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado la segunda reunión de la Mesa Municipal de Agroalimentación, un espacio en el que más de 40 entidades del sector han compartido avances y preocupaciones comunes, con el objetivo de definir una nueva Estrategia Alimentaria para reforzar el sector ante "la presión arancelaria" e impulsar el consumo de proximidad, productos de kilómetro cero o la sostenibilidad.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha destacado que este encuentro constituye un "lugar de reflexión público-privado para potenciar la industria agroalimentaria", un sector "estratégico" para Valladolid y Castilla y León, y ha subrayado la "importancia" de "seguir creciendo para ser cada vez más internacionales, fortalecer las empresas y retener el talento joven que se forma en la ciudad".

La nueva estrategia, en la que se podrán incorporar aportaciones durante el próximo mes, plantea cinco grandes objetivos: incentivar el comercio de proximidad, fomentar el consumo de productos de kilómetro cero, reforzar la conexión entre el ámbito urbano y el rural, impulsar una alimentación responsable y sostenible, y potenciar la promoción nacional e internacional de los productos vallisoletanos.

"Valladolid hunde sus raíces en el mundo rural y debe seguir siendo una ciudad conectada con su origen, al tiempo que se proyecta al exterior con marcas de garantía como Tierra de Sabor y Alimentos de Valladolid", ha afirmado el regidor.

En la sesión ha participado también el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, quien ha abordado las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas de la Comunidad y la situación de "inestabilidad" que generan los aranceles en sectores como el vino.

En este sentido, Carnero ha advertido de que "la presión arancelaria y la incertidumbre en los mercados son una de las principales amenazas para la agroalimentación y la automoción en Valladolid".

En este marco, el documento de trabajo, que servirá de "hoja de ruta" para el sector, incorpora además propuestas como la creación de un área de innovación alimentaria, un centro aduanero y de exportación, programas de formación dual o campañas urbanas como la 'Semana sin desperdicio'.

HUB LOGÍSTICO

Asimismo, Carnero ha recordado que el proyecto del Hub Logístico Agroalimentario avanza con el plan director previsto para marzo, y que la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, Valladolid Now, trabaja en colaboración con la CEOE y la Cámara de Comercio para situar a la ciudad como "referente nacional en innovación agroalimentaria".

Por otro lado, entre las próximas citas del sector, Valladolid acogerá el Congreso de Inocuidad Alimentaria y Sostenibilidad los días 10 y 11 de noviembre, en el que se tratarán cuestiones como la digitalización y la inteligencia artificial aplicadas a la industria alimentaria.