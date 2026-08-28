Valladolid pone en marcha 'Mis primeras fiestas', una iniciativa que impondrá pañoletas a niños de hasta tres años

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la presentación de 'Mis primeras fiestas'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha 'Mis primeras fiestas', una iniciativa que se celebrará este 2 de septiembre a las 19.00 horas en la Pérgola del Campo Grande, donde se impondrá a los niños de hasta tres años un total de 1.500 pañoletas de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Las concejalas de Juventud y Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Carolina del Bosque y Blanca Jiménez, respectivamente, han presentado este viernes la iniciativa "novedosa" con la que el Ayuntamiento pretende "hacer partícipes de las fiestas patronales a los más pequeños de la ciudad".

En esta línea, Del Bosque ha expresado que como la idea es "sembrar desde sus primeros años de vida el orgullo de ser de Valladolid", las pañoletas se ha diseñado "especialmente" para la ocasión y, en ellas, se ha ilustrado la imagen de 'Miguel', la mascota infantil de la ciudad.

El acto del próximo martes en el que se impondrá la pañoleta infantil contará con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con varios concejales del grupo de gobierno, así como de 'Miguel', "que va a ser protagonista del momento entrañable", según ha explicado Del Bosque.

De esta forma, la concejal ha añadido que las 1.500 unidades se repartirán "hasta el fin de existencias", para que los más pequeños puedan "contar con su propio recuerdo de las fiestas" con el propósito de que lo lleven atado al cuello durante las fiestas y así "poder indentificarlos".

"Al tratarse de una iniciativa novedosa, en esta primera edición se ha ampliado la franja de edad hasta los tres años para que un mayor número de niños y niñas de Valladolid pueda recibir este pequeño detalle y participar en el inicio de las fiestas junto a sus familias", ha explicado Del Bosque, quien ha aclarado que no van a ser necesario acreditar la edad del menor para recibir esta pañoleta.

La cita tendrá, además, un carácter lúdico y familiar, con animación y música para acompañar un encuentro pensado para los más pequeños y para convertir la imposición de las pañoletas en un "momento festivo y compartido" en las próximas ediciones.

'Mis primeras Fiestas de la Virgen de San Lorenzo' se suma así a la programación previa de las fiestas patronales con una propuesta dirigida a las familias y que incorpora a los niños de Valladolid a la celebración desde sus primeros años.