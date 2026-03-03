Valladolid se posiciona en FINE como "uno de los territorios más competitivos en sector del vino" a nivel internacional

Inauguración de une nueva edición de FINE en la Feria de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de Valladolid acoge desde este martes una nueva edición de FINE, la Feria Internacional de Enoturismo, que celebra su séptima edición de un encuentro profesional que aglutina a la vanguardia del enoturismo.

La directora general de Políticas Turísticas del Ministerio de Industria, Ana Muñoz; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; Ángel González, director general de Turismo de la Junta; el diputado de Promoción Agroalimentaria, Moises Santana; el presidente del Comité Ejecutivo de Feria, Víctor Caramanzada, y Alberto Alonso, director general de Feria, han inaugurado este encuentro.

Durante el acto de inauguración, Blanca Jiménez ha destacado el papel que juega Valladolid como "tierra de vino y como uno de los territorios más competitivos del sector en el ámbito internacional" a lo que ha añadido que es un reconocimiento que la ciudad alberga "no solo por la excelencia y prestigio de sus vinos, sino también por el alto grado de profesionalización y calidad de su oferta".

El Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid darán a conocer los principales proyectos y eventos vinculados a la estrategia enoturística de la ciudad y la provincia, como el Centro de la Cultura del Vino.

FINE, la Feria Internacional de Enoturismo, reúne en su séptima edición a profesionales del sector de veintiún países, con un total de 140 bodegas, hoteles y rutas de España, Portugal, Italia y Eslovenia, que presentarán sus propuestas para la próxima temporada a 93 turoperadores y agencias de viajes especializados en este segmento.