Valladolid se prepara para las Fiestas 2025 con un espectáculo de "color y aventura" de globos aerostáticos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se prepara para el inicio de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 con un espectáculo de "color y aventura" de 15 globos aerostáticos que han despegado desde distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha destacado que este ha sido un "aperitivo" de todo lo que se podrá disfrutar durante los festejos populares, que arrancarán este viernes con el pregón en la Plaza Mayor.

Se trata, ha remarcado el primer edil, de una actividad "inclusiva" porque se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. El objetivo de esta actividad es que todos los vallisoletanos puedan disfrutar de este espectáculo.

"Lo que espero y deseo es que la gente disfrute durante estas fiestas, que se olvide de los problemas y se lo pase bien", ha expresado el regidor, al tiempo que ha subrayado que el programa de fiestas que se ha elaborado es "muy bueno y va a gustar a todo el mundo".