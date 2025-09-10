Archivo - Salida del australiano Callum Scotson en la contrarreloj de Valladolid de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá mañana una etapa "clave" para el desenlace final de la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros sin desnivel y que clarificará la lucha por el maillot rojo de la ronda nacional.

Todo ello bajo la amenaza de 'boicot' de grupos pro Palestina que han llamado a la movilización y que provocarán un despliegue de más de medio millar de efectivos entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal de Valladolid que velarán porque la carrera se pueda disputar con "seguridad".

En el plano deportivo, solo 50 segundos separan a los dos principales candidatos por hacerse con el maillot rojo final de la 'grande boucle' española. El danés Jonas Vingegaard (Visma) llega a la capital vallisoletana como líder y ya ha demostrado sus prestaciones en esta espcialidad. Le disputa la general el portugués Joao Almeida (UAE), un todoterreno que tampoco desentona en la lucha contra el reloj y que está a 50 segundos del doble ganador del Tour de Francia.

A ambos les queda la jornada de mañana y, salvo sorpresas, la penúltima etapa con final en la Bola del Mundo para buscar lo que sería su primera Vuelta a España. Eso sí, el favorito para mañana será el italiano Filippo Ganna (Ineox) que ya logró la victoria sobre un recorrido, casi exacto, en la edición del 2023.

En cuanto al trazado, que este año toca "el corazón" de la ciudad y tendrá salida en San Pablo, como guiño a la celebración de los 475 años de la Controversia de Valladolid, discurrirá posteriormente por Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Plaza España, Claudio Moyano, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, Avenida Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Avenida Sánchez Arjona, Padre José Acosta y Mieses hasta Avenida de los Cerros.

Allí los ciclistas harán un giro de 180 grados y volverán por Mieses, Padre José Acosta (carriles sentido contrario), Avenida Mundial 82, Avenida Real Valladolid (carriles sentido contrario), Profesor Adolfo Miaja, Padre Llanos, Hernando de Acuña (carriles sentido contario), Profesor Adolfo Miaja, Monasterio San Lorenzo del Escorial, Padre José Acosta, Avenida Sánchez Arjona, Puente de Adolfo Suarez, Avenida Hospital Militar, Paseo Zorrilla, Carretera de Rueda, Miguel Delibes, Cañada Real, Camino Talleres del Pinar, Carretera de Rueda (dirección centro ciudad) y Paseo Zorrilla hasta Meta, situada a la altura de Caballería.

El primer corredor partirá a las 14.12 horas y la llegada del último ciclista se prevé en torno a las 17.30 horas.

La etapa se desarrolla en su totalidad dentro del término municipal y atravesará puntos como la plaza de la Universidad, el Puente de Isabel la Católica, el Paseo del Hospital Militar o la Cañada Real, regresando hacia el centro por amplias avenidas como el Paseo de Zorrilla.

El recorrido permitirá un seguimiento fluido por parte del público. No obstante, la extensión y el paso por diversas vías obligarán a cortes de tráfico temporales y un refuerzo de los dispositivos de seguridad y movilidad coordinados por la Policía Municipal.

CORTES DE TRÁFICO

Los cortes de tráfico, según los horarios previstos por la Policía Municipal, se inician esta tarde para el montaje de la salida y la meta. En concreto, a partir de las 20.00 horas se producirán cortes en Plaza de San Pablo, calle San Quirce y alrededores; y a partir de las 23.00 horas en el Paseo Zorrilla frente a la Academia de Caballería, la calle San Ilefonso y alrededores.

Mañana los primeros cortes de tráfico totales serán para el montaje en la zona de salida y de la meta a las 6.00 horas, mientras que el Paseo de Isabel La Católica se cerrará a las 7.00 horas y todo el circuito se cortará al tráfico rodado a las 11.00.

Estos cierres se prolongarán hasta aproximadamente las 17.15 o las 17.30 horas, cuando se llevará a cabo una apertura progresiva del circuito, aunque se mantendrán cortadas las zonas de salida y meta hasta la finalización del desmontaje de las mismas.

SEGURIDAD

Capítulo aparte merece el apartado de seguridad después de que grupos por Palestina hayan llamado a boicotear la crono. De ahí, que se haya montado un dispositivo que superará el medio millar de agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municial. Además Protección Civil y volunarios velarán porque la prueba se desarrolle con "seguridad" para todos los actores implicados.

Desde la Plaforma Solidaria con Palestina ha convocado movilizaciones hasta en once puntos distintos del trazado. Además, esta misma mañana, el secretario de Organización de Unidas Podemos, Pablo Fernández ha llamado a "bloquear" la carrera para que no se pueda disputar.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha asegurado que "intentarán" evitar situaciones de "peligro" por posibles protestas por el conflicto en Gaza, al tiempo que ha advertido de que se impondrán "sanciones muy duras" a quien ponga en "riesgo" la integridad de los deportistas e integrantes de la caravana ciclista.