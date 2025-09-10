La Vuelta en Valladolid: líneas de Auvasa afectadas y recorridos

Archivo - Uno de los autobuses de la flota de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses urbanos de Valladolid Auvasa pondrán en marcha un plan de movilidad, en coordinación con la Policía Municipal, para intentar mantener "en la medida de lo posible" el servicio de líneas ordinarias, que verán modificados sus recorridos con motivo de la celebración de la contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España, que se desarrollará este 11 de septiembre en la ciudad.

Durante el evento deportivo se prevé una importante afección al tráfico rodado en la ciudad, con especial incidencia en el servicio de transporte urbano prestado por Auvasa, por lo que se ha diseñado un plan para intentar mantener su servicio tanto en la fecha de celebración de esta etapa como en la jornada anterior en la que se llevarán a cabo las actuaciones del dispositivo de la infraestructura establecida por la organización de La Vuelta.

El recorrido establecido para la prueba supone importantes afecciones a la movilidad en la zona oeste (Huerta del Rey, Girón y Parquesol) y sur de la ciudad (Covaresa, Parque Alameda, Rubia), así como el eje de comunicación del Paseo Zorrilla y la zona centro de la ciudad, por lo que las implicaciones en la red de transporte de Auvasa son "muy significativas", han informado a Europa Press fuentes municipales.

En concreto, el 10 de septiembre (previo a la etapa) las zonas con desvíos se localizan en la Plaza de San Pablo, para montaje de la línea de salida, y Paseo Zorrilla (Academia de Caballería) y San Ildefonso, para montaje de línea de meta.

Así, en San Pablo se verán afectadas las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 24, con la supresión de la parada de Plaza de San Pablo 2 esquina calle San Quirce, mientras que en Paseo Zorrilla las líneas afectadas serán 1, 4, 5, 7, 18, 19 y B4, con paradas suprimidas en Paseo Zorrilla frente al número 10 Campo Grande, avenida Miguel Ángel Blanco, Plaza del Milenio, Paseo Zorrilla 10 y Doctrinos 12.

Ya el día de la contrarreloj, el 11 de septiembre, desde primera hora de la mañana se mantienen los desvíos indicados para el día anterior y, a partir de las 9.30 horas, se llevará a cabo el desvío general de líneas, que supondrá diferentes recorridos alternativos.

LÍNEAS AFECTADAS

En total 17 líneas se verán afectadas en mayor medida y otras ocho verán suprimido su servicio a lo largo de toda la jornada o a partir de ciertos horarios.

Así, se verán afectadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, C1 y C2, mientras que sin servicio estarán las líneas 23 y 26, lo mismo que ocurrirá a partir de las 9.30 horas con la 16 y la H, a las 14.10 con las LC, LD y LP y a partir de las 21.00 horas la R.

Toda la información relativa a estas modificaciones podrá consultarse en los autobuses y principales paradas, con información precisa en las paradas afectadas, así como en la web de Auvasa auvasa.es y en las redes sociales X e Instagram @AuvasaVLL.

Además, se ha elaborado información gráfica para cada línea ordinaria afectada por el corte general de líneas con un diseño novedoso que muestra los recorridos afectados y los alternativos planteados.