Valladolid presenta al pavo real 'Miguel' como nueva mascota infantil de la ciudad

La mascota infantil de Valladolid - AYTO VALL

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles a 'Miguel', el nuevo pavo realnque será la mascota infantil de la ciudad, en un acto celebrado en la Cúpula del Milenio con motivo de la festividad de San Pedro Regalado. La jornada ha contado con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha acompañado a las familias en una celebración marcada por actividades musicales y cuentacuentos.

La llegada de la nueva mascota se ha desarrollado en un ambiente festivo que ha despertado la ilusión de los niños y niñas asistentes. Durante el evento, se ha presentado una canción especial dedicada tanto a 'Miguel' como a Valladolid, con el fin de fomentar el sentimiento de pertenencia hacia la ciudad entre el público infantil.

La presentación ha contado además con la presencia de conocidos personajes infantiles como Pocoyó, CoComelon y Simón, que han acompañado a los más pequeños durante toda la tarde. El alcalde de Valladolid ha participado en la bienvenida a este nuevo personaje, que estará presente en futuras actividades culturales y familiares impulsadas por el Consistorio.

El nombre de 'Miguel' ha sido elegido como homenaje a grandes figuras vinculadas a la ciudad como el escritor Miguel Delibes Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una ciudad pensada para la infancia mediante la promoción de símbolos y espacios que permitan a los menores sentirse parte activa de Valladolid.