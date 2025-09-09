Valladolid se promociona en la Feria con astroturismo, el 475 aniversario de la Controversia y sus miradores naturales

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañada por el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, durante la presentación del expositor del Ayuntamiento y la Diputación - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El Ayuntamiento y la Diputación presentan su expositor para la nueva edición de 'Feria. Tu espacio de ocio y compras'

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid celebra este año una nueva edición de 'Feria, Tu espacio de ocio y compras', con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, un espacio que abrirá sus puertas a partir de este miércoles y en el que el Ayuntamiento y la Diputación contarán con un expositor compartido dedicado a promocionar la oferta turística de la ciudad y de la provincia.

Así lo ha presentado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañada por el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, en un acto en el que se ha puesto de relieve que esta edición tiene lugar en unas fechas "muy señaladas" en el calendario de todos los vallisoletanos y que "permiten estar un año más en esta feria, dando a conocer el potencial de Valladolid y todo lo que envuelve a esta gran ciudad".

En este sentido, la edil ha hecho especial hincapié en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tendrá lugar del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2025 y en la conmemoración del 475 aniversario de la Controversia, un hecho histórico al que la ciudad homenajeará en el periodo 2025-2026 con un extenso programa de actividades a través de exposiciones, congresos, encuentros, conferencias, música, cine, teatro, publicaciones y visitas guiadas.

Precisamente en este último punto es donde la Concejalía de Turismo trabaja con la puesta en marcha de nuevas visitas familiares, históricas, y rutas que permitan precisamente dar conocer esos eventos que alberga cada año la ciudad y que la posicionan a nivel nacional e internacional.

Ejemplo de ello, ha señalado la concejala, es la 'Ruta de Pasiones', una visita organizada junto con la Junta de Cofradías, con la que el público podrá disfrutar de la riqueza patrimonial de las iglesias, cofradías y museos de nuestra Semana Santa cualquier mes del año.

Por último, el Ayuntamiento dará a conocer a los asistentes uno de los grandes proyectos en los que la ciudad ya está trabajando: el Centro de la Cultura del Vino, un espacio dirigido a la promoción del patrimonio cultural del mundo del vino, el enoturismo y el turismo gastronómico que posicionará a Valladolid como un punto de encuentro de la cultura vitivinícola.

PROPUESTAS PROVINCIALES

Entre las propuestas para descubrir la provincia destacan los 'Cortados del Pisuerga', una formación geológica con desniveles de hasta 140 metros que ofrece impresionantes miradores naturales, y otros espacios de alto valor medioambiental como la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero o el Canal de Castilla.

Un año más, la Diputación pondrá en valor el patrimonio tradicional con los Molinos de Viento de Tierra de Campos, como el Molino de Castromembibre, recientemente restaurado y convertido en mirador, que simboliza la importancia histórica de la industria harinera en la región.

Esta feria también servirá para dar visibilidad a los Premios de Turismo Provincia de Valladolid, que en 2025 celebran su quinta edición, unos galardones que reconocen el esfuerzo del sector público y privado en la promoción turística de la provincia, con modalidades para Mejor Producto Turístico y Mejor Iniciativa Turística, ambas con una dotación de 3.000 euros.

En el expositor se podrán conocer los premiados de 2024, como Apícola de Tiedra con 'La Caseta de la Miel' y el Ayuntamiento de San Miguel del Pino con sus 'Itinerarios Musicales', así como ganadores de años anteriores.

ECLIPSE TOTAL SOLAR

Un hito destacado para el próximo año será el Eclipse Total Solar del 12 de agosto de 2026, visible en su totalidad desde Valladolid, en el que la Diputación trabaja en coordinación con municipios y la Comisión Nacional del Eclipse para diseñar propuestas turísticas vinculadas al fenómeno, con especial atención al astroturismo.

Como parte de estas iniciativas, el 29 de octubre se celebrará en el Castillo de Fuensaldaña el Foro de Turismo Provincia de Valladolid, dedicado al 'Astroturismo' bajo el lema 'Una mirada al cielo', que reunirá a expertos para posicionar la provincia como destino de referencia en observación astronómica. Las inscripciones para el foro se abrirán próximamente.

Finalmente, la Diputación invita a '#pueblear', a disfrutar de la provincia de Valladolid con calma, visitando sus pueblos y descubriendo su patrimonio y naturaleza durante los próximos meses.

En el expositor de Valladolid se realizarán dos actividades diarias para el público. La primera de ellas será una sopa de letras con palabras relacionadas con la ciudad, donde los participantes podrán poner a prueba su conocimiento mientras se divierten.

La segunda será un Kahoot interactivo con preguntas sobre distintos aspectos de Valladolid, como su historia, cultura y gastronomía, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Ambas actividades contarán con la presencia de un animador que explicará su funcionamiento y acompañará a los participantes durante el juego y el horario de las mismas será de 18.00 a 20.00 horas este miércoles 10 de septiembre, mientras que a partir del jueves el horario será de 12.00-13.00 y de 18.00 a 20.00 horas hasta el domingo 14.