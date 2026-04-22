Valladolid reivindica la "profunda huella" de Cervantes y la "riqueza" de la lectura

El actor Carlos Pinedo lee un fragmento de 'El Quijote' en el acto institucional por el Día del Libro y el aniversario de Miguel de Cervantes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha rendido homenaje a la "profunda huella" del escritor e ilustre vecino de la ciudad Miguel de Cervantes, "príncipe de los ingenios" y "referente fundamental de la lengua española", y ha puesto en valor la "riqueza" de la lectura.

La Casa Museo Cervantes de Valladolid ha acogido, como cada año, el acto institucional en recuerdo del escritor y por el Día del Libro, en el que han participado el director del espacio cultura, Pedro González Díez; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, la socialista Nuria Rubio, y los concejales de Salud Pública, Alberto Cuadrado, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, entre otras autoridades.

González Díez ha ensalzado, en su intervención en el acto, recogida por Europa Press, la "profunda y persistente huella" del escritor, "príncipe de los ingenios" y "referente fundamental de la lengua española", de la "prosa narrativa de ficción" y de la "literatura en general".

En este sentido, ha subrayado que Cervantes es una "figura clave" en el ámbito nacional e internacional, ya que ocupa un espacio en el "imaginario de la tradición occidental y más allá", a la vez que ha recordado que el "incomparable marco" de la casa hoy convertida en museo, el autor encontró la "libertad y rebeldía" necesaria para generar su obra.

De ella, ha destacado 'El Quijote, "el libro de todos los libros", cuyas "reverberaciones se escuchan por el infinito universo" y resaltan la "grandeza creativa" de Cervantes, a quien además se ha referido como "figura profundamente inspiradora".

El director de la Casa Museo de Cervantes ha señalado, por otra parte, en relación con el Día del Libro y de los Derechos de Autor, que existe la "necesidad" de mirar de una manera "más completa" y desde un "enfoque disciplinar" al escritor en la realidad actual.

En línea con la puesta en valor de la figura del autor, ha hecho hincapié en el papel de la Casa Museo de "construir relatos" de la mano de artistas contemporáneos para "dialogar" con el entorno doméstico en el que alguna vez habitó el escritor y en la que, posteriormente, se desarrollaron actividades como la de la biblioteca popular.

González Díez ha apuntado, en este contexto, a un "anhelo de futuro" para este espacio cultural, que se haga realidad su ampliación, posible tras la adquisición en 2019 del inmueble colindante por parte del Ministerio de Cultura y Deporte. "Es muy necesaria", ha aseverado, para incidir en que ello permitiría nuevos equipamientos o el afianzamiento de la programación.

Con todo, el director ha deseado un "feliz día del libro" y ha resaltado la lectura como "cauce para la adquisición de saberes" y "construcción de la persona", así como una vía para "ensanchar la comunicación" y avanzar "más allá de las fronteras" propias, "discurrir y sentir".

En la misma línea, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha acentuado la "riqueza" del acto de leer, una herramienta para el "saber, que no ocupa lugar". "En una era de profundas transformaciones, lo importante es leer, en papel o digital, pero leer", ha apostillado.

Sen ha invitado así a "detenerse en un libro" para recordar que sus páginas son una ventana al "disfrute, descubrimiento y crecimiento personal", a la vez que ha pedido que se cuide y fomente la lectura.

El delegado del Gobierno, quien también ha puesto en valor las políticas del Ejecutivo central con más de tres millones de euros para el fomento de la competencia en lectura, ha manifestado así su "honor" por participar en el acto institucional por el Día del Libro y en recuerdo de Cervantes, "una de las figuras más importantes de las letras y la cultura".

"Recordarlo hoy es recordar que los grandes escritores nunca desaparecen del todo, siguen vivos en sus palabras, libros y la huella que dejan en los lectores", ha sentenciado, en referencia al autor de 'El Quijote', libro del que el actor Carlos Pinedo ha leído un fragmento para concluir el acto.