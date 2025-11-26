Valladolid renueva el sello 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Unicef hasta 2029

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Permanente de la Iniciativa 'Ciudades Amigas de la Infancia' ha acordado renovar esta distinción a Valladolid para el periodo 2026-2029.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Europa Press, Valladolid ostenta este sello desde 2012 y lo ha renovado de manera periódica. El último periodo ha correspondido a los años 2021 a 2025.

El Programa 'Ciudades Amigas de la Infancia', presidido por Unicef Comité Español, tiene como objetivo general promover en el ámbito local la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que España es signatario.

El Programa 'Ciudades Amigas de la Infancia' se puso en marcha en España en el año 2001. A través del Sello de Reconocimiento 'Ciudad Amiga de la Infancia', Unicef apoya a las entidades locales en sus esfuerzos por hacer realidad sus compromisos con los derechos de la infancia.

En la carta remitida al Ayuntamiento de Valladolid para comunicar la renovación de este significativo sello, Unicef destaca que ser parte de la red de 'Ciudades Amigas de la Infancia' implica compartir una misma visión. La de que "todo menor y adolescente pueda desarrollarse plenamente en sus ciudades y comunidades, porque el progreso de la infancia es el progreso de todos".

"Es una inversión en la infancia que tiene un impacto positivo, presente y futuro, transformador de la realidad de la infancia y de toda la sociedad", han añadido fuentes municipales.

Para Unicef, este reconocimiento tiene un impacto real en las vidas de los pequeños, puesto que en estas ciudades se implementan más políticas que tienen en cuenta a la infancia.

En este marco, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado recientemente el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028, reiterando su compromiso con la transformación de la vida de la infancia.

Este plan fija como objetivos, entre otros, lograr la participación real de los más pequeños y adolescentes en las cuestiones que les afectan, que sientan que se les tiene en cuenta.

Además, incluye el compromiso de eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.

Entre otros aspectos, el Ayuntamiento de Valladolid, incide especialmente en que los más pequeños tengan entornos seguros, en cuidar la importancia del entorno familiar, prevenir los problemas relacionados con la salud mental y promover el ocio y los espacios para la infancia y adolescencia.

Unicef, según fuentes municipales, ha felicitado a todo el equipo del Ayuntamiento por el objetivo alcanzado, y ha informado de que, en próximas fechas, se firmará el convenio que regulará los compromisos de las partes como consecuencia de la renovación de este reconocimiento tan especial.