Valladolid respalda a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias en su día nacional

El alcalde de Valladolid participa en la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid se ha sumado este lunes a la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA), una fecha orientada a sensibilizar a la sociedad sobre la situación de quienes conviven con esta lesión y la de sus familias, además de dar a conocer las necesidades que afrontan tras su aparición.

En el marco de esta jornada, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha participado en los actos conmemorativos promovidos junto a la Asociación Camino, entidad dedicada a la atención y acompañamiento de los afectados, y en el transcurso del acto el regidor ha reivindicado la accesibilidad y la convivencia como pilares esenciales para alcanzar la plena igualdad en la ciudad.

Acompañado por el concejal Rodrigo Nieto, el alcalde, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha transmitido sus mejores deseos a la entidad y ha reconocido expresamente la labor que desempeña tanto el colectivo como su presidenta en la atención a las personas afectadas y a sus familias. En este sentido, ha recordado la visita institucional que realizaron a las instalaciones hace aproximadamente un año, tras la ampliación de la concesión municipal.

Carnero ha señalado que el daño cerebral adquirido presenta una doble vertiente que impacta tanto en el plano personal como en el ámbito familiar, lo que exige afrontar esta situación de manera conjunta. Asimismo, ha destacado que esta lucha compartida se sostiene en el compromiso y la profesionalidad que brinda de forma continuada la propia asociación.

En materia de gestión municipal, Carnero ha incidido en que el Ayuntamiento cuenta con un plan de actuación aprobado que aborda la accesibilidad de manera transversal en todos los ámbitos, desde la movilidad urbana hasta la celebración de festejos. Según ha remarcado, el propósito del equipo de gobierno es seguir avanzando en esta línea de trabajo para garantizar la plena inclusión ciudadana.

Por último, Carnero ha manifestado que la igualdad efectiva se logra facilitando que las personas con cualquier afección o limitación disfruten plenamente del día a día de la capital vallisoletana. Aunque ha admitido que aún queda camino por recorrer pese a los avances logrados, ha concluido que, más allá de conceptos como integración o accesibilidad, la meta primordial de la ciudad reside en alcanzar una convivencia plena.

El daño cerebral adquirido puede sobrevenir a causa de un ictus, un traumatismo craneoencefálico o una anoxia, entre otros factores. Sus consecuencias se manifiestan en múltiples áreas de la vida diaria, perjudicando las capacidades cognitivas, la movilidad, la comunicación, el bienestar emocional y las relaciones sociales de quienes lo padecen.

Por esta razón, la atención a estas personas precisa de una intervención integral e individualizada orientada a las necesidades de cada afectado y de su núcleo de convivencia. En este sentido, la Asociación Camino ha destacado la necesidad de proporcionar una asistencia personalizada, centrada en estimular la autonomía y propiciar la participación en las rutinas cotidianas.

La entidad ha puesto de relieve que la conmemoración persigue avanzar hacia una comunidad más inclusiva que garantice los derechos de los afectados y elimine prejuicios y barreras sociales. Asimismo, la organización ha incidido en que el respaldo y la orientación a las familias resultan imprescindibles para encarar las transformaciones en la dinámica doméstica y procurar una mayor calidad de vida a todo el entorno.

La Asociación Camino ha recordado finalmente que detrás de cada caso existen historias de vida que reclaman comprensión y oportunidades reales. Por ello, ha insistido en la trascendencia de seguir progresando en la visibilización del daño cerebral adquirido y en asegurar los apoyos necesarios para que los afectados puedan desarrollar plenamente su proyecto vital.