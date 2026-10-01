Valladolid rinde homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer con un monumento conmemorativo junto al Campo Grande

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha rendido homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la inauguración de un monolito escultórico, del artista vallisoletano Gonzalo Coello, a favor de esta entidad por "todo lo que representa en España y en la ciudad".

Además, se ha colocado un nuevo mástil de 30 metros donde a partir de esta tarde ya ondeará diariamente una gran bandera de España de 150 metros cuadrados (una de las más grandes del país) junto a la puerta del Paseo del Príncipe del Campo Grande, lugar muy cercano al punto de partida de la multitudinaria Marcha Contra el Cáncer que este año llegará a su XV edición el 25 de octubre, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Para esa ocasión, como en otras fechas señaladas (19 de octubre: Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, 4 de febrero: Día Mundial del Cáncer, Día de la Cuestación en el mes de mayo, Día Mundial de la Investigación en cáncer, entre otras) ondeará la bandera de la Asociación, de las mismas dimensiones, que también se ha podido visibilizar durante esta presentación.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, y el vicepresidente territorial del consejo nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ángel Losada.

Como ha subrayado el alcalde, Valladolid levanta "mucho más que una bandera". "Levanta un símbolo de esperanza, de solidaridad y de compromiso con todas las personas que se enfrentan al cáncer. Esta bandera representa a una ciudad que no mira hacia otro lado, que acompaña, que apoya y que está al lado de quienes más lo necesitan", ha argumentado.

Y junto a ella, el edil ha extendido el homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer "y a todas las personas que, con su esfuerzo, su generosidad y su trabajo, hacen posible que nadie tenga que afrontar esta enfermedad en soledad".

Con esta actuación, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, la AECC y varias empresas patrocinadoras, la ciudad incorpora un nuevo símbolo permanente de solidaridad y apoyo a quienes afrontan esta enfermedad.