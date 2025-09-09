Valladolid será Ciudad Europea del Deporte en 2026

Reunión para la concesión a Valladolid de la Ciudad Europea del Deporte 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El PSOE critica un título "engañoso" y que se "compra" y censura el gasto de 37.000 euros ya realizado por el Ayuntamiento

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid será en Ciudad Europea del Deporte en 2026, como ha designado el comité de evaluación de ACES Europe, asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que concede anualmente estos galardones.

La capital vallisoletana, que se suma a otras ciudades como Móstoles (Madrid), Cáceres o Palencia, ha recibido la enhorabuena por este reconocimiento por parte de sus organizadores, que han señalado que el reconocimiento lo ha obtenido "al constituir un loable ejemplo en la promoción del deporte para todos, como medio para mejorar la salud, fomentar la integración social, facilitar la educación y promover el respeto, todo ello en consonancia con los objetivos fundamentales de ACES".

Además, subraya que Valladolid "también ha demostrado una política deportiva ejemplar, contando con instalaciones deportivas destacadas, programas bien estructurados y una amplia variedad de actividades" y añade que esperan su "activa participación" como ciudad miembro.

Asimismo, ACES Europe ha informado al Ayuntamiento de que han introducido un nuevo galardón denominado 'Ciudad Europea del Deporte del Año', lo que significa que el municipio que obtenga el mayor reconocimiento en 2026 será considerado como "ciudad de referencia deportiva en Europa". La gala de entrega de premios, prevista para finales de 2025 (fechas aún no confirmadas), se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica).

Ante esto, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha manifestado el agradecimiento a dicha entidad ante esta distinción y ha asegurado que "Valladolid respira deporte por sus cuatro costados" y es una de las "señas de identidad" d ela ciudad, por lo que "responderá con gran orgullo y gran responsabilidad a ostentar el título de Ciudad Europea del Deporte en 2026, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida a través del mismo, fomentando la salud, la inclusión y la cohesión social".

Además, Martínez ha añadido que el compromiso del equipo de Gobierno tiene como prioridad "que cada persona, sin importar su edad o condición, encuentre en el deporte una herramienta para crecer, integrarse y disfrutar" y ha señalado que, con esta noticia, la Concejalía seguirá "potenciando y aumentando las políticas deportivas, formativas y saludables hacia los ciudadanos, así como la ampliación de eventos deportivos con repercusión nacional e internacional".

CIUDADANÍA "ACTIVA"

En este sentido, la concejala ha recordado que Valladolid cuenta con una ciudadanía "activa" que llena, con más de 20.000 usuarios diarios, sus múltiples instalaciones deportivas con una media de participación de más de 16.500 personas y 1.500 equipos en deporte escolar.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que la 44ª Gala Nacional del Deporte y el 61º Congreso Nacional de la Prensa Deportiva celebrados en la ciudad en el pasado mes de marzo han sido una "pieza clave" para la consecución de este reconocimiento, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Valladolid cuenta con una extensa y variada red de instalaciones, que dan cobertura a multitud de diferentes disciplinas que sirven de soporte a clubes, federaciones, colegios y a la ciudadanía en general, tanto para el desarrollo de entrenamientos, de competiciones y de diferentes programas municipales deportivos.

En total, hay más de 60.000 usuarios en todas las instalaciones si se tiene en cuenta que más de 23.600 participantes practican deporte escolar, más de 15.500 usuarios participan en unidades acuáticas, hay más de 9.200 personas que participan en alguna unidad de actividades recreativas y también hay más de 11.700 participantes en unidades de adultos y de la tercera edad.

Además, Valladolid cuenta con multitud de eventos deportivos durante todo el año tanto competiciones escolares como federadas y campeonatos o torneos de especial relevancia tanto desde un punto de vista deportivo como turístico. En 2024 se ha estimado la participación de 85.000 deportistas y más de 100.000 acompañantes, con el consiguiente retorno económico para la ciudad. En 2024, la ciudad albergaba más de 140 eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional.

En este año 2025 se han programado 90 grandes eventos (algunos que ya se han celebrado) entre los que destacan la Premier Pádel P2, la final de la Copa del Rey de Rugby, la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, los campeonatos de España de Tiro con Arco, de Natación Escolar e Inclusiva, de Salvamento y Socorrismo, de Natación Artística, de Gimnasia Artística, el junior de Esgrima y Takwondo, campeonatos nacionales de rugby en distintas categorías, así como de voleibol en categorías benjamín y alevín o la Copa de España de BTT.

TÍTULO QUE SE "COMPRA"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha asegurado que 'Ciudad Europea del Deporte' es un título "engañoso" y ajeno a la Unión Europea.

Los socialistas han asegurdo que el Ayuntamiento lleva ya pagados 37.000 euros y, como ha asegurado el concejal socialista Juan Carlos Hernández "Valladolid no necesita pagar para ser reconocida".

Por tanto, consideran que no es una distinción oficial de la Unión Europea a pesar de lo que se proyecta, sino el "negocio" de una entidad privada y un título que "no se consigue por méritos sino que directamente se compra y carece de valor institucional".