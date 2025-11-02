Valladolid será sede de la Comisión de Bicicleta Pública de la ATUC en 2026

Archivo - Foto de archivo del Ayuntamiento de Valladolid del servicio de bicicletas BIKI - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid será en 2026 la sede de la Comisión de Bicicleta Pública de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), un foro que reunirá a operadores de transporte y ayuntamientos de toda España para analizar y promover los sistemas de bicicleta pública.

La empresa municipal AUVASA, a través de su servicio de bicicleta pública BIKI, ha participado en la última edición de la Comisión, celebrada en Bilbao, donde se han compartido experiencias, datos y buenas prácticas, según ha informado el consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los debates se han centrado en la sostenibilidad, el mantenimiento de los sistemas, la integración con otros municipios y las estrategias para incrementar el uso de la bicicleta en entornos urbanos.

La participación de BIKI, que superó los 100.000 usos mensuales en septiembre, se ha destacado por su modelo de gestión y sus novedades en el servicio, entre ellas la extensión del mismo a municipios del alfoz, ya una realidad en Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga, ha subrayado el Consistorio.