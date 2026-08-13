Valladolid, en situación 2 de contaminación por ozono, con limitación de velocidad en la ZBE desde este viernes

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VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de que se ha declarado la 'Situación 2, Aviso' por los elevados niveles de contaminación poro ozono, con la aplicación de medidas restrictivas a partir de este viernes, 14 de agosto, como la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en el interior del área de la Zona de Bajas Emisiones, así como en el viario de doble carril situado en su perímetro, sin cerrar el centro de la ciudad al tráfico.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Valladolid ha confirmado que este miércoles se han registrado valores medios superiores a 120 microgramos de ozono por metro cúbico (ug/m3) de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) por tercer día consecutivo.

La ciudad se encontraba en situación 1, preventiva, por el mismo contaminante debido a que se habían superado los 100 ug/m3 en tres jornadas seguidas desde el pasado domingo, pero al superarse los 120 también el miércoles se ha pasado al siguiente escenario, la situación 2.

De esta manera, se establecen medidas sobre el tráfico y de promoción de la movilidad sostenible a partir de mañana, si los valores se mantienen elevados este jueves, como la reducción de la velocidad a 30km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la frontera de la ZBE --Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Íscar, Maria de Molina y Doctrinos--.

También serán gratuitos los aparcamientos disuasorios y se reforzarán las líneas de Auvasa, sobre todo las de origen y destino a la ZBE, así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

Estas medidas, ha señalado el Ayuntamiento, podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días, en los que la previsión de temperaturas elevadas indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas. Eso sí, cabe apuntar que a partir de la tarde del viernes pueden producirse tormentas y lluvias, al tiempo que el sábado se prevé una bajada de las temperaturas.

De igual forma, se hace un llamamiento a la colaboración y compromiso de la ciudadanía, para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C que, de manera voluntaria, eviten acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

EPISODIO DE CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS

Asimismo, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que durante este miércoles se superaron en todas las estaciones de medida de la RCCAVA los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 ug/m3 como consecuencia de la intrusión de partículas del desierto.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado estos últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Este episodio continuará, al menos, a lo largo de este jueves, pero cabe apuntar que en otras ocasiones al considerarse una contaminación de origen natural, el Ayuntamiento no lo tiene en cuenta para activar también el Plan de Acción por la presencia de contaminación por partículas en suspensión.

En todo caso, ante los valores de ozono, el Ayuntamiento ha advertido de que "toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud" y especialmente los grupos de riesgo y personas sensibles, a quienes se recomienda reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena; seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Para la población en general se plantea reducir las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, "especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta".