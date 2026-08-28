Valladolid se suma al llamamiento de la FEMP en apoyo a Ceuta con una concentración en la Plaza Mayor

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se sumará el próximo miércoles, día 2 de septiembre, al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta con una concentración que tendrá lugar en la Plaza Mayor a las 20.00 horas.

Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, a través de un mensaje publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que ha expresado su apoyo y solidaridad a la ciudad de Ceuta y a sus vecinos ante la situación que viven.

"El miércoles vamos a poder expresar nuestra solidaridad con esta ciudad hermana, porque Ceuta es España y no está sola", ha asgurado el regidor en su mensaje.