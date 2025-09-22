Valladolid volverá a acoger rodajes de películas de Bollywood de la mano de la productora YRF

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en su visita a la India. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid volverá a acoger rodajes de películas de Bollywood de la mano de la productora Yash Raj Films (YRF), según ha asegurado su associated vice president, Rishabh Chopra, en la reunión mantenida con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Carnero ha confirmado esta intención en su visita a los estudios de grabación de la compañía en Bombay, en el marco de una semana de trabajo en India, donde Carnero ha tenido "la oportunidad de conocer de primera mano la profesionalidad y el corazón con el que se produce el cine indio".

Asimismo, el alcalde ha tenido el "privilegio" de visionar en primicia las primeras imágenes de las escenas rodadas este verano en Valladolid de la película 'Alpha', que se estrenará el 25 de diciembre en más de 1.200 cines de India, en total 7.000 cines en todo el mundo. "Nos ha emocionado porque la ciudad aparece esplendorosa", ha aseverado.

La película está protagonizada por dos estrellas del cine indio, Alia Bhatt y la emergente Sharvari Wagh. "Eso no deja de ser un escaparate", ha añadido el alcalde, "para que muchos ciudadanos indios conozcan la ciudad en la gran pantalla y sean potenciales visitantes en un futuro".

"Es por lo que vamos a seguir apostando, por facilitar este tipo de proyectos teniendo en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo", ha apostillado Carnero en un comunicado del Ayuntamiento de Valladolid recogido por Europa Press.

A este respecto, tanto el jefe de produccion, Phadam Bhushan, como el director de la citada película, Shiv Rawail, han trasladado a Carnero que "para ellos ha sido la mejor experiencia de todos los rodajes internacionales que han realizado, porque Valladolid es como un plató de cine en sí mismo, con unas facilidades inigualables por parte de los ciudadanos y los servicios municipales del Ayuntamiento".