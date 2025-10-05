Vallaqueso cierra su quinta edición con récord de asistencia tras recibir casi 7.500 visitantes

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V edición del Encuentro Provincial de Queserías Vallaqueso, organizado por la Diputación de Valladolid, ha cerrado este domingo sus puertas en el Espacio La Granja tras recibir la visita de 7.458 visitantes desde su apertura en la tarde del pasado viernes, lo que supone un nuevo récord de visitantes, con un incremento del 7,14 por ciento respecto al año pasado.

Tras la reordenación de las fechas de los distintos certámenes impulsados por la marca Alimentos de Valladolid a lo largo del año, la respuesta del público ha "consolidado" el nuevo calendario y este ha mantenido como objetivo principal apoyar la promoción y comercialización de los productos integrados, al tiempo que ha reafirmado al Espacio La Granja como "el referente indiscutible" para su difusión.

La labor de promoción de los Alimentos de Valladolid continuará en las próximas fechas, con el desarrollo de las diferentes fases del Concurso Tapas X Comarcas, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería, cuya fase final tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre en el Edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid.

También el Edificio Q-BO acogerá próximamente la cuarta edición del concurso para elegir la Mejor Tarta de Queso de la provincia y del 12 al 14 de diciembre se pondrá fin al calendario de certámenes 2025 en el Espacio La Granja con la celebración del V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid.