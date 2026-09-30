Vallatarde y Vallanoche ofrecen en Valladolid 170 actividades de ocio alternativo de octubre a diciembre

Un momento de la presentación de la programación, con la concejal Carolina del Bosque. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una nueva edición de los programas municipales de ocio alternativo, gratuito y saludable Vallatarde y Vallanoche, que ofrecerán un total de 170 actividades entre el 3 de octubre y el 19 de diciembre.

La programación incorpora once novedades vinculadas al deporte, la creatividad, la cultura, el mundo digital y el bienestar. En lo que va de año 2026, ambos programas han desarrollado 319 actividades en las que han participado 18.424 jóvenes.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha destacado que el Ayuntamiento sigue apostando por ofrecer "alternativas gratuitas y atractivas que respondan a los intereses de la juventud y le permitan descubrir nuevos espacios de la ciudad".

Vallatarde está dirigido a jóvenes de entre 11 y 14 años, mientras que Vallanoche se destina a la franja de 14 a 30 años.

Para esta segunda edición de 2026, Vallanoche contará con la colaboración de 38 entidades locales para diversificar la oferta.

En el bloque deportivo, la programación incluye como novedades el Fútbol Americano en los campos de El Tomillo, el Hockey Freestyle en Los Cerros y la Espada Deportiva en el Polideportivo Lalo García.

Estas disciplinas se suman a torneos consolidados de fútbol sala y baloncesto 3x3, deportes urbanos, acrobacias, disciplinas aéreas, zumba, paintball y actividades acuáticas nocturnas.

Por su parte, el área de ocio digital suma experiencias de realidad virtual como Space Elite Squad y el escape room El Padrino, al tiempo que mantiene las sesiones de bolos, juegos de mesa y Pixel Games.

En el apartado de talleres se incorporan propuestas de creación musical urbana, expresión artística, gastronomía, gestión emocional y transferencia de fotografía sobre igualdad de oportunidades.

Finalmente, la oferta cultural y divulgativa incluye la proyección de '3clipses' en el Planetario del Museo de la Ciencia, además de mantener visitas a la Torre de la Catedral, recorridos en Bus Turístico y espectáculos de danzas urbanas.

Todas las actividades son gratuitas con aforo limitado, por lo que requieren inscripción previa a través del portal oficial www.vallanoche.es.