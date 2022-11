María Luisa López Municio se alza con el I Premio de Ensayo del Foro de la Cultura

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vallisoletana María Luisa López Municio se ha alzado con el I Premio de Ensayo del Foro de la Cultura por su texto 'Otra mirada', en el que analiza las reflexiones de los más de 50 ponentes que participaron en la pasada edición del encuentro, que tuvo lugar entre el 25 y el 30 de enero de 2022.

La profesora universitaria y gestora cultural se ha impuesto entre más de 20 participantes en la primera edición de un galardón patrocinado por la Fundación de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid que pretende consolidar el papel del Foro como espacio de diálogo y recoger las ideas, propuestas y razonamientos surgidos de las conversaciones que, en la pasada edición, abordaron el salto generacional bajo el título 'Del brasero al meme'.

El jurado, compuesto por el Foro y la editorial Difácil, ha decidido premiar con 2.500 euros y su publicación a manos del citado sello a un texto que "capta con mucha precisión el espíritu del encuentro, llevando las conversaciones a un nuevo punto que abre al lector la posibilidad de reflexionar sobre su propia experiencia, al tiempo que unifica las distintas voces que participaron con un lenguaje preciso y ameno".

"Me hace muchísima ilusión, me reconforta a muchos niveles", ha señalado López Municio sobre el galardón en una nota de prensa facilitada por la organización. La autora, licenciada en Historia por la UVA y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha explicado que abordó la escritura del ensayo desde "un punto de vista fundamentado", porque "no todo vale a la hora de opinar".

"En el fondo, lo que he hecho ha sido intervenir en las conversaciones, que es lo que todos los asistentes deseamos, pero desde fuera y aportando otros puntos de vista", ha planteado la ganadora, que escribió el ensayo durante el mes de agosto tras cancelar un viaje que tenía previsto.

López Municio también ha defendido el papel del Foro como espacio de debate e intercambio de ideas "en una época de mucha polarización". "Sólo desde el diálogo tenemos la oportunidad de construir un mundo habitable", ha reflexionado la premiada, para quien la cultura "no sólo es espectáculo".

En las próximas semanas se publicarán las bases de la segunda edición de este premio, que versará sobre el odio, tema sobre el que gira la nueva edición del Foro de la Cultura, que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de febrero de 2023 en Valladolid y que contará con la presencia del cineasta estadounidense premiado en Cannes y Venecia Todd Solondz, el superviviente del atentado contra Charlie Hebdo Philippe Lançon, el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, la activista por la convivencia en el País Vasco Maixabel Lasa, el filósofo Fernando Savater, la ensayista Marina Garcés, la rapera Miss Raisa y el cómico Joaquín Reyes, entre otros.