El vallisoletano Jorge Sanz será homenajeado en 'El Día Más Corto' el próximo 21 de diciembre

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vallisoletano Jorge Sanz, director del Aguilar Film Festival, será homenajeado en la edición de 2025 de 'El Día Más Corto', una iniciativa de la Coordinadora del Cortometraje Española destinada a difundir el cortometraje español.

Con este homenaje se pretende reconocer la figura de Sanz como director del certamen que se celebra en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, "una de las citas más importantes del calendario de cortometrajes en España".

El homenaje se realizará el próximo domingo 21 de diciembre durante la muestra física oficial de 'El Día Más Corto', que se celebrará en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Esta cita es una iniciativa materializada en España con el apoyo del Ministerio de Cultura, EGEDA y la Coordinadora del Cortometraje Español, y cuenta con la colaboración de Movistar Plus+, el Instituto Cervantes y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).