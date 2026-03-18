Vallsur acogerá este viernes un cuentacuentos inclusivo en Lengua de Signos organizado junto a Aspas Valladolid

Cuentacuentos en Vallsur. - VALLSUR

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Libro de Vallsur acogerá este viernes, 20 de marzo, un cuentacuentos inclusivo en Lengua de Signos Española (LSE) organizado junto a la Asociación de Padres y Amigos del Sordo (Aspas) Valladolid.

El cuentacuentos elegido es 'Colache y la magia de sus oídos', que será leído e interpretado en LSE por una mediadora comunicativa en dos pases, a las a las 17.30 y a las 18.15 horas, según ha informado Vallsur en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de disfrutar del cuentacuentos signado, los niños y sus familias podrán descubrir herramientas clave que permiten mejorar la accesibilidad auditiva en entornos culturales ya que Aspas explicará de forma "sencilla y adaptada al público infantil" aspectos como qué es un bucle magnético, que permite a quienes utilizan audífonos o implantes recibir un sonido más limpio y claro.

También darán a conocer cómo funcionan las mochilas vibratorias, para lo que mostrarán imágenes y ejemplos reales de cómo este recurso, utilizado cada vez más en conciertos y festivales, permite que las personas con discapacidad auditiva puedan sentir la música a través de vibraciones corporales que se perciben en la espalda o el pecho.

Ambas demostraciones contribuirán a comprender que existen "múltiples formas de comunicarse y de relacionarse con el entorno", todo ello en pro de "fomentar la empatía y normalizar la diversidad".

Asimismo, con esta actividad se invita a conocer cómo las personas sordas pueden vivir la música "de manera inmersiva, disfrutar de conciertos y participar en la experiencia cultural en igualdad".

Vallsur ha subrayado que uno de los objetivos de esta iniciativa es "visibilizar la realidad de la pérdida auditiva infantil", pues se estima que 5 de cada 1.000 niños nacen con algún tipo de pérdida auditiva, lo que, aplicado a la población infantil de Valladolid, supone que actualmente entre 160 y 170 menores presentan algún grado de sordera en la ciudad.

"Iniciativas como este cuentacuentos inclusivo buscan visibilizar esta realidad y promover espacios donde todos los niños puedan disfrutar de la cultura en igualdad", ha señalado al respecto la presidenta de Aspas Valladolid, María Guerra,

Por su parte, la gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha aseverado que con esta acción Vallsur "reafirma su compromiso con la creación de un entorno accesible, diverso y abierto a toda la ciudadanía" y con la "sensibilización" y la "participación de las familias2.