Vallsur y la Asociación Camino celebran la V Marcha a favor del Daño Cerebral Adquirido el 11 de octubre en Valladolid

COMUNICADO: Vallsur y la Asociación Camino celebran la V Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido - VALLSUR

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur y la Asociación Camino organizarán el próximo domingo 11 de octubre en Valladolid la V Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido (DCA), una iniciativa con un recorrido "accesible" de 5,4 kilómetros destinada a concienciar sobre esta realidad y recaudar fondos para las personas afectadas y sus familias.

La salida de la prueba está programada a las 11.00 horas desde las instalaciones del centro comercial Vallsur, punto donde también se situará la llegada. El itinerario contará con un punto de avituallamiento en el Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León (PRAE).

La cita, de carácter familiar, busca reunir a cientos de participantes, tras haber contado con casi 600 asistentes en la edición del año pasado.

La gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha expresado su satisfacción por la consolidación de este evento en el calendario solidario de la ciudad y ha destacado la importancia de reunir a familias y amigos para dar visibilidad al colectivo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Camino, Josefina Pablo Plaza, ha remarcado que el objetivo principal pasa por mostrar el apoyo a las personas de todas las edades con DCA, así como a sus familiares y cuidadores.

Las inscripciones para la marcha se abrirán el próximo 1 de octubre con un precio simbólico de 5 euros. Los interesados podrán formalizar su participación en la recepción de Vallsur, en horario de 11.30 a 20.30 horas, o en la sede de la Asociación Camino, situada en la calle Lucayas.

La recaudación se destinará de forma íntegra a desarrollar programas de rehabilitación, atención integral, formación e inclusión social impulsados por la asociación.