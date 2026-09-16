Vallsur se convierte este fin de semana en el gran escenario de la cultura del videojuego con el evento 'Hi Score' - VALLSUR

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur acogerá este viernes y sábado, días 18 y 19 de septiembre, respectivamente, el evento de cultura gaming y retro 'Hi Score' que convertirá el centro comercial vallisoletano en un espacio en el que la competición, la nostalgia, la divulgación y la diversión compartirán protagonismo para ofrecer una experiencia única tanto a aficionados del videojuego como a visitantes de todas las edades.

'Hi Score' es una auténtica celebración de la historia del videojuego y un punto de encuentro donde público de diferentes generaciones podrán revivir títulos que marcaron una época, descubrir la evolución de la industria y compartir una afición que conecta a millones de personas en todo el mundo.

La gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha explicado que lo que hace diferente a esta evento es su capacidad para reunir en un mismo espacio propuestas que "rara vez conviven juntas", como torneos de videojuegos clásicos, una gran zona de juego libre, conferencias divulgativas, actividades participativas y una feria especializada en coleccionismo y juguete antiguo.

Todo ello con acceso gratuito y pensado para que cada visitante de Vallsur encuentre una experiencia a su medida, ha apostillado.

COMPETICIÓN DE LOS GRANDES CLÁSICOS

La competición será uno de los ejes principales del evento, que arrancará el viernes con el torneo de Pro Evolution Soccer 6, coincidiendo con el 20 aniversario de uno de los videojuegos de fútbol más recordados por los aficionados.

Al día siguiente, el sábado 19, será el turno de dos auténticas leyendas del videojuego: Mario Kart y Street Fighter II Champion Edition, cuyas finales se disputarán en el escenario principal con comentarista en directo para acercar al público asistente toda la emoción de la competición.

'Hi Score' también apuesta por la divulgación y la puesta en valor del videojuego como fenómeno cultural con distintas charlas dedicadas a la cultura del videojuego que tendrán lugar el sábado 19 de la mano de tres expertos que ofrecerán una visión única sobre la evolución del videojuego desde diferentes perspectivas.

El desarrollador de videojuegos David Linares compartirá su experiencia creativa en la charla 'Diseño de gráficos en 8 Bits', una aproximación al arte pixelado, sus técnicas, limitaciones y cómo sigue influyendo en el desarrollo de videojuegos actuales.

La charla '30 años de Nintendo 64' estará presentada por Carlos Fernández, coleccionista especializado en videojuegos, que hará un recorrido por la historia de una de las consolas más influyentes de la industria, sus juegos más emblemáticos y el legado que dejó en generaciones de jugadores.

La última de las charlas será a cargo de Miguel Ángel García Guerra, divulgador e investigador de la cultura del videojuego, que ofrecerá la conferencia 'Historia del videojuego en España', un viaje por la evolución de la industria española, sus estudios más representativos y los hitos que han marcado el desarrollo del videojuego en nuestro país.

Además, dentro de la programación, los asistentes podrán además demostrar sus conocimientos y participar en un taller de cubo de Rubik.

Como complemento a la experiencia, la plaza central de Vallsur acogerá una gran Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo, donde los visitantes podrán encontrar videojuegos retro, consolas clásicas, juguetes vintage, figuras de colección, merchandising y piezas difíciles de conseguir.

Este espacio reforzará el carácter nostálgico y cultural del evento, convirtiendo a Vallsur en un punto de encuentro para coleccionistas, aficionados al videojuego y amantes de la cultura popular.

HORARIO Y PROGRAMACIÓN

La programación comenzará este viernes, 18 de septiembre, a las 19.30 horas con un torneo de Pro Evolution Soccer 6 con motivo de su vigésimo aniversario. A las 20.00 horas tendrá lugar un trivial musical dedicado a los videojuegos.

Las actividades continuarán el sábado, 19 de septiembre, a las 12.00 horas con una charla sobre la historia del videojuego en España. A las 17.00 horas se celebrará otra charla centrada en el diseño de gráficos en 8 Bits y, media hora después, un torneo de Mario Kart.

A las 18.30 horas está prevista una charla sobre los 30 años de Nintendo 64, mientras que a las 19.30 horas se desarrollará un taller de Rubik.

La programación concluirá a las 20.00 horas con un torneo de Street Fighter II Champion Edition.