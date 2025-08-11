Vallsur se convierte en un parque jurásico con un T-REX gigante y una experiencia inmersiva única . - VALLSUR

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) - El rugido del dinosaurio más temido de todos los tiempos llega a Vallsur. Del 15 al 31 de agosto, el centro comercial vallisoletano acogerá Aventura Jurásica, una experiencia inmersiva para toda la familia protagonizada por un impresionante Tiranosaurio Rex de 10,5 metros. Este T-Rex podrá admirarse tanto por fuera como por dentro, ya que está reproducido su esqueleto.

Se podrá vivir la sensación de adentrarse en la boca de este carnívoro tan temido y recorrer su estructura ósea por dentro, en un entorno que simula su hábitat natural. Una propuesta original e impactante creada por el artista vallisoletano Miguel Lobato, del estudio FX Studios en Villanubla, reconocido por sus esculturas hiperrealistas para producciones de HBO, Warner o El Hormiguero, y autor de piezas ya emblemáticas en Vallsur como el King Kong gigante o el photocall de George Clooney.

Durante estas dos semanas, el público podrá no solo ver de cerca esta figura a tamaño casi real, sino también conocer de forma amena y didáctica la historia del T-Rex, de la mano de una guía caracterizada como exploradora. Además, se podrá posar en un huevo de dinosaurio de 1,5 metros de altura, convertido en photocall en 3D. "Desde Vallsur seguimos apostando por el talento local.

Miguel Lobato es un referente en su campo y una vez más vuelve a sorprendernos con una pieza única que acerca el mundo del entretenimiento y la fantasía a nuestro centro.

Aventura Jurásica es una oportunidad perfecta para que los vallisoletanos disfruten de una actividad diferente este verano en la ciudad, combinando ocio, aprendizaje y una buena dosis de asombro", destaca Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Los 500 primeros visitantes recibirán un obsequio conmemorativo y, además, Vallsur lanzará divertidos sorteos en redes sociales para seguir celebrando esta cita con el pasado prehistórico.