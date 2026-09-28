COMUNICADO: Vallsur limpia por primera vez su fachada con drones en una intervención pionera en Valladolid - VALLSUR

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) - Los vallisoletanos que se acerquen estos días a Vallsur podrán ver una escena poco habitual en la ciudad: la limpieza de sus fachadas se está realizando por primera vez mediante drones, convirtiéndose en uno de los primeros espacios comerciales en Valladolid en utilizar este método.

Se trata de una avanzada tecnología pionera en la ciudad, que permite actuar de forma eficiente, segura y sin interferir en la actividad habitual del edificio, según informan fuentes del citado complejo comercial.

Durante el proceso, que puede verse desde el exterior del centro comercial vallisoletano, un dron pulveriza agua tratada a presión sobre la fachada mientras un equipo técnico controla y supervisa la operación desde tierra, eliminando la necesidad de instalar andamios, góndolas o realizar trabajos verticales convencionales.

Más allá de la imagen llamativa de los drones trabajando sobre el edificio, este innovador método permite limpiar superficies con un menor impacto operativo y mayores niveles de seguridad para los trabajadores, manteniendo el edificio plenamente operativo durante todo el proceso. Además contribuye a reducir el impacto ambiental de estas actuaciones al minimizar el uso de maquinaria auxiliar.

Esta actuación, realizada por Eurodron, empresa especializada en limpieza aérea de fachadas y superficies exteriores, supone una de las primeras aplicaciones de esta tecnología innovadora y sostenible en un espacio comercial de estas características en Valladolid.

"Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su compromiso con la innovación, la mejora continua de sus instalaciones y la búsqueda de soluciones tecnológicas que aporten eficiencia y sostenibilidad. Queremos seguir incorporando soluciones que nos permitan mejorar el mantenimiento de nuestras instalaciones y hacerlo de una forma cada vez más segura y eficiente. La limpieza mediante drones es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede ayudarnos a evolucionar en la gestión de un espacio como Vallsur", señala Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Esta intervención se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre, en horario de 09.00 a 17.00 horas, en el exterior de Vallsur, donde los visitantes y viandantes podrán observar el trabajo de los drones sobre la fachada del centro.