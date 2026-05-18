Vallsur de Valladolid acogerá un concierto gratuito de la cantante Gisela, voz de Disney, el 23 de mayo

Gisela, cantante - VALLSUR

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial vallisoletano Vallsur albergará el próximo sábado 23 de mayo un concierto gratuito de la cantante Gisela, una de las voces "más reconocidas" del universo Disney en España. La actuación de la artista será el acto central de la celebración de 'Magic Fun', un "gran evento" de ocio familiar que llenará las instalaciones de música, fantasía y actividades para todas las edades desde el 18 hasta el 23 de mayo.

La organización ha destacado que el espectáculo de la que fuera participante del programa televisivo Operación Triunfo consistirá en su formato 'Concert Kids'. Esta propuesta ofrece un recorrido musical que estará ambientado en un mundo mágico que incluye temas como 'Aquella estrella de allá', 'Sueña' o 'Colores en el viento'.

En el escenario, la intérprete se caracterizará como un hada que guiará a los asistentes a través de una producción inspirada en las películas de Disney, la cual contará con una cuidada puesta en escena y el respaldo de seis actores y cantantes.

La cita musical se desarrollará el sábado 23 de mayo en un horario de 18.00 a 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo disponible. El centro comercial ha indicado que la propuesta busca consolidarse como uno de los principales acontecimientos familiares de la primavera en Valladolid, con una duración superior a la hora en la que el público tendrá la oportunidad de cantar y bailar.

Además de este concierto, Vallsur ha programado una agenda de ocio infantil y familiar durante toda la semana. Entre los principales atractivos de las jornadas figuran una exposición con personajes de cuento a tamaño real en las galerías, un castillo de ensueño de más de cinco metros de altura, espectáculos en directo y la posibilidad de participar en retos digitales y yincanas a través de la aplicación móvil del complejo para optar a premios directos y sorteos de productos licenciados.

Los días 20 y 21 de mayo se reservarán para encuentros en los que los niños podrán interactuar y fotografiarse con sus personajes favoritos, cuyos pases requieren una reserva previa por medio de la plataforma digital. Asimismo, los espectáculos teatrales y de ilusionismo protagonizarán las tardes del tramo final de la semana, con las obras 'La Magia de la Ilusión' el viernes 22 de mayo y 'Viaje al Reino de la Fantasía' el sábado 23 de mayo.

La clausura de la semana temática tendrá lugar tras la actuación de la cantante con un desfile que recorrerá los pasillos del recinto comercial para aportar color y música a las galerías. Al término de esta cabalgata, los visitantes dispondrán de una última oportunidad para aproximarse a los integrantes del pasacalles, con lo que concluirá una iniciativa con la que Vallsur busca reforzar su posición como referente de entretenimiento en la capital vallisoletana.