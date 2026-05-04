Vamos Palencia ve su salida de la Junta de Gobierno por la oposición a apoyar reconocimientos extrajudiciales de deuda

Maribel Contreras durante su intervención - EUROPA PRESS

PALENCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal ¡Vamos Palencia! ha explicado que su expulsión de la Junta de Gobierno Local se ha producido después de que sus concejales se negaran a votar a favor de varios reconocimientos extrajudiciales de deuda.

La portavoz del grupo, Maribel Contreras, ha considerado que la decisión de dejarles fuera del órgano de gobierno del Ayuntamiento de Palencia es "una situación grave desde el punto de vista democrático, institucional y ético".

Maribel Contreras ha recordado que los reconocimientos extrajudiciales de deuda son una "herramienta excepcional para afrontar gastos imprevistos e imprevisibles" y ha lamentado que se haya convertido en una "práctica habitual" del equipo de gobierno para contratar servicios sin seguir los procedimientos legales.

En este sentido, ha asegurado que entre estos reconocimientos se estén tramitando gastos correspondientes a contratos extinguidos "desde hace meses e incluso años", a decisiones discrecionales y contrataciones directas de los que no se ajustan a una gestión responsable de los recursos públicos.

La portavoz de ¡Vamos Palencia! ha advertido de que su grupo no va a aceptar presiones políticas ni a "doblegarse ante chantajes" para conseguir cargos mantenerse en órganos de gobierno. "Decir no cuando las cosas no se hacen bien no es bloquear una ciudad, es defenderla", ha afirmado para rechazar las acusaciones de bloqueo por parte de la alcaldesa contra quienes discrepan, según ha indicado.

Durante su intervención, Contreras también ha lamentado la retirada de medios básicos al grupo municipal, así como una forma de gobernar "basada en la presión y no en el diálogo", por parte del equipo de Gobierno.