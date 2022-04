Varios cientos de personas se citan en Caño Argales de Valladolid para pedir el soterramiento y en contra de los túneles

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se han dado cita este jueves, convocadas por la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid, para realizar una concentración y manifestación posterior hasta el túnel de la calle Labradores en su reivindicación de que se retome el soterramiento y en contra de los proyectos de pasos subterráneos que, en algunos casos, ya están en ejecución.

En torno a las 19.30 horas han comenzado a concentrarse las personas en esta plaza vallisoletana y posteriormente han realizado un recorrido a pie hasta el cercano túnel de Labradores, que comunica el centro de la ciudad con el barrio de Las Delicias y junto al cual se ejecutan nuevos pasos subterráneos dentro del proyecto de integración ferroviaria en superficie.

Coreando consignas como 'Que no, que no, que no queremos muros', los manifestantes han marchado tras una pancarta en la que se podía leer 'Valladolid sin barreras. Sí al soterramiento'.

El presidente de la Plataforma, Alfonso Peña, ha insistido este jueves en que salen a la calle "una vez más" --es la tercera concentración o manifestación que convocan en lo que va de año 2022-- para insistir en su "única y exclusiva" reivindicación que es que se retome el convenio de 2003 que contemplaba el soterramiento de las vías.

Asimismo, en esta ocasión han incidido en el "rotundo" rechazo con la "política de túneles y pasarelas" por la que se ha optado, ya que consideran que "lejos de solucionar una barrera como el ferrocarril, lo que hace es añadir barreras y crear espacios de miedo, de marginalidad y en los que las personas con dificultad en movilidad tienen difícil superar".

Según Peña, en la actualidad "se dan las condiciones económicas y políticas" para que el proyecto "sea realidad", al tiempo que ha subrayado que supondría "la mayor transformación urbana de la ciudad en su historia".

La Plataforma ha aseverado que seguirá en su línea de manifestaciones en la calle y donde pueda para manifestar a las administraciones implicadas en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad --Gobierno de España a través de Adif y Renfe, Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León-- que reconsideren la postura que adoptaron en 2017 de "abandonar el soterramiento".

En cuanto a la convocatoria de Audiencia abierta sobre el proyecto ferroviario que se celebrará este lunes 25 de abril en la Casa Consistorial, Peña ha apuntado que los representantes de la Plataforma acudirán como "invitados" pero no tendrán "derecho a intervenir" debido a "una posición muy restrictiva que ha impuesto el Ayuntamiento" ha impedido que el público haga preguntas. En cualquier caso, ha asegurado que "en la medida" que puedan harán visible su reivindicación.