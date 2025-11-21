Varios colectivos llaman a la población a secundar la manifestación del 23N en León bajo el lema 'Respeto'

Cartel anunciador de la manifestación que se desarrollará en León capital este domingo bajo el lema 'Respeto'. - PLATAFORMA 'RESPETO'

LEÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación que acogerá León capital este domingo, 23 de noviembre, bajo el lema 'Respeto' y con la que organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales protestarán por la actuación de la Junta ante los incendios ocurridos este verano en la Comunidad.

La manifestación comenzará en la Plaza de San Marcos a las 12.00 horas y, a dos días de celebrarse, entidades como Ecologistas en Acción, el PSOE, el PCE, Podemos, CCOO, Alantre, IU han hecho un llamamiento a la población para que la participación sea masiva.

Este acto reivindicativo fue presentado a principios de noviembre por representantes de la plataforma, integrada en un primer momento por Sumar, IU, CCOO, Podemos, PSOE y STECyL y a la que posteriormente se han unido otras entidades o colectivos.

"Respeto por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente" es el título del documento bajo el que se recogen los principales motivos de protesta y reivindicaciones.

Los colectivos han recordado que en los incendios del verano fallecieron cuatro personas y el fuego causó grandes daños, con la provincia de León como una de las más afectadas, motivo por el exigen que "nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año".

REIVINDICACIONES

La plataforma reivindica un operativo de incendios público durante todo el año con recursos suficientes, ayudas "rápidas y suficientes" para las personas que han perdido su medio de vida o sus propiedades durante los incendios, no sólo de este verano sino también en los sucedidos en años anteriores, un plan de vivienda rural que permita la instalación de nuevas familias en los pueblos, infraestructuras y un plan de movilidad "que vaya más allá de subvencionar los billetes del autobús".

Asimismo, reclaman una planificación de las instalaciones energéticas que, a su juicio, proliferan "sin control", con una moratoria para las macrogranjas y las plantas de biogás.

De la misma forma, piden un plan de instalación de nuevas tecnologías que haga atractiva la vida de las personas más jóvenes en el medio rural y otro de apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos que permita la renovación generacional en el campo.