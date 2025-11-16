Varios heridos, uno de ellos atrapado, en un choque entre dos turismos en Merindad de Montija (Burgos)

BURGOS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios personas han resultado heridas, uno de ellas atrapada, en un accidente entre dos turismos en el kilómetro 84 de la Cl-629, en el municipio burgalés de Merindad de Montija, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.37 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para al menos un herido atrapado en el interior de uno de los vehículos.

El 112 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y de Diputación de Burgos, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se han enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB), personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Espinosa de los Monteros, y una UVI móvil de Medina de Pomar.

En el lugar han actuado los servicios de emergencia para excarcelar y asistir a una víctima, un varón de 66 años, y atienden a dos heridos más, una mujer de 24 años y otra mujer de 63 años. Los tres heridos que han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Cruces (Bilbao).