Un varón de 36 años herido por arma blanca tras una agresión en Palencia

PALENCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 36 años ha resultado herido por arma blanca tras sufrir una agresión en la capital palentina, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 3.11 horas, cuando una llamada de la Policía Nacional al 112 solicitaba asistencia sanitaria para un varón herido por arma blanca en un brazo al ser agredido en un establecimiento situado en la calle Casañe, en Palencia capital.

El 112 ha avisado a la Policía Local de Palencia y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 36 años que, tras ser valorado por el médico de la UVI móvil, ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.