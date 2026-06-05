Un varón y una mujer heridos en la salida de vía de un turismo en Alentisque (Soria)

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un varón mayores han resultado heridos este viernes como consecuencia de la salida de vía de un turismo en Alentisque (Soria), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente de tráfico se ha producido minutos antes de las 16.46 horas en la carretera CL--116, kilómetro 69, donde se ha informado al centro 112 de la salida de vía de un turismo, cuyos dos ocupantes, una mujer y un varón mayores, se encontraban heridos, conscientes y no podían abandonarlo a causa de los airbags.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Almazán y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Almazán.

Finalmente, se ha informado de que las dos personas, de las que no se dispone de datos de edad, han sido trasladadas en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Soria.