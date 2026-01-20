El Vaticano respalda la colección 'Monumenta Hispaniae Pontificia' de la ULE y consolida su prestigio internacional

Uno de los volúmenes de la colección ‘Monumenta Hispaniae Pontificia’, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León y respaldada por el Vaticano. - ULE

LEÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colección 'Monumenta Hispaniae Pontificia', editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, alcanza un nuevo reconocimiento internacional gracias al respaldo de destacados académicos europeos y del prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, uno de los fondos documentales más importantes del mundo.

Con orígenes en 1996 y establecida formalmente en 2004, la colección publica estos días su vigésima monografía, sumando un total de 20 volúmenes que recopilan miles de documentos inéditos sobre las primeras relaciones entre los reinos hispanos medievales y la sede romana. Se trata de la edición científica de miles de documentos fundamentales para conocer la historia hispana, en su inmensa mayoría inéditos y desconocidos.

La colección ha recuperado una línea de investigación prácticamente olvidada en la historiografía española y, recientemente, ha sido destacada en numerosas reseñas de revistas europeas especializadas, consolidando su posición como un "referente internacional" en historia medieval y diplomática, ssegún ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Recientemente se renovaron el Consejo Asesor y el Comité Científico de la colección, incorporando a académicos de primer nivel de toda Europa, entre ellos representantes de la Union Académique Internationale, la Real Academia de la Historia, la Universidad Gregoriana, la Universidad Nova de Lisboa y la Akademie der Wissenschaften de Göttingen.

En total, dos docenas de profesores universitarios europeos componen los organismos de control y asesoramiento de esta Colección. Entre ellos, la ULE suma a cuatro miembros, Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, María Victoria Herráez Ortega, José Ramón Morala Rodríguez y Jesús Paniagua Pérez, con Santiago Domínguez Sánchez como director de la colección.

El aval explícito de Rocco Ronzani, prefecto del Archivo Vaticano, sitúa a esta publicación al nivel, según destaca Santiago Domínguez, director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, de otras colecciones europeas "de referencia" y subraya el prestigio internacional de esta iniciativa académica.

"El Archivo Vaticano, considerado el más importante del mundo por la cantidad y calidad de sus fondos históricos, es una autoridad global en archivística, diplomática, paleografía y codicología. Contar con su respaldo es algo excepcional, comparable únicamente al otorgado a algunas de las principales colecciones históricas de Alemania y Francia, como los Monumenta Germaniae Historia, los Regesta Pontificum Romanorum o los Registres Pontificaux de la Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome", ha destacado Domigunez.

Por todo ello, la Universidad de León celebra este reconocimiento como "un nuevo éxito" de sus investigaciones en Humanidades, un campo en el que mantiene un apoyo constante a través del Vicerrectorado de Investigación.