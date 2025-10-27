Vázquez asegura que CyL no está ni en periodo "bajo" de epidemia y muestra sorpresa por la situación en País Vasco

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado que la situación de la Comunidad en cuanto a la incidencia de la gripe es buena y los datos ni siquiera reflejan un "periodo bajo" de epidemia y ha afirmado que la llama la "atención" que en País Vasco se haya decidido abrir un vacunódromo ante los contagios.

"Me llama la atención que el País Vasco haya decidido esto, nosotros de todas maneras, a lo mejor nuestra estrategia de vacunación es diferente a la de ellos", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que en Castilla y León se ha empezado durante los 15 primeros días vacunando a toda la población que está en residencias, que suelen ser los más vulnerables, y ha aclarado que si se viera que la epidemia obliga a tomar otra serie de medidas se tomarían para facilitar la vacunación a la población.