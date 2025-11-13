Vázquez cifra en 3.700 los profesionales estabilizados y avanza una convocatoria de 1.100 plazas en 2026

VALLADOLID 13 Nov. (EUORPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha cifrado en 3.700 los profesionales, entre médicos y enfermeros, que se estabilizarán durante la legislatura, al tiempo que ha avanzado que se convocarán el próximo año más de 1.100 plazas en diferentes categorías.

El titular del departamento ha explicado que la Consejería consigna a los gastos de personal 2.654 millones de euros. "Este capítulo supone el 50,7% del total de nuestro presupuesto y del gasto de personal de toda la administración autonómica", ha argumentado.

Durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda para detallar el proyecto de presupuestos de su cartera para el año 2026, ha apuntado que las cuentas "refuerzan" el capítulo de personal, con el objetivo "de consolidar los avances alcanzados en esta legislatura y continuar trabajando para asegurar una adecuada dotación de profesionales, así como mejorar sus condiciones laborales y retributivas".

En este sentido, ha apostado por promover "la estabilidad en el empleo público, mediante la aprobación y desarrollo de las correspondientes ofertas". "Desde el inicio de la legislatura, hemos ofertado casi 8.500 plazas en las distintas categorías profesionales (más de 3.000 de Ofertas Públicas de Empleo ordinarias y casi 5.500 para la extraordinaria de estabilización), de las cuáles más de 1.700 corresponden a licenciados especialistas y de las que más de 700 son de medicina familiar y comunitaria", ha detallado.

Vázquez ha hecho referencia a los procesos derivados de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de estabilización de personal temporal de larga duración, que están a punto de finalizar. "Por tanto, durante esta legislatura se incorporará de manera estable a más de 1.700 médicos (más de 1.000 de ellos en el proceso extraordinario de estabilización) y más de 2.000 enfermeras (cerca de 1.500 en el proceso extraordinario de estabilización), consolidando como personal fijo a casi el 80 por ciento del personal médico interino y el 70 por ciento del personal de enfermería interino", ha abundado.

Además, en los próximos meses, y para 2026, adjudicarán "más de 1.000 plazas" en categorías tanto sanitarias como de gestión y servicios (82 fisioterapeutas, 40 enfermeras especialistas matronas, 734 Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, o 60 administrativos, entre otras). Y también, se convocarán, en el año 2026 otras más de 1.100 plazas (430 plazas de medicina familiar y comunitaria, más 380 enfermeras y 160 enfermeras especialistas, 40 pediatras, 60 administrativos, o 14 plazas de inspectores médicos y 11 de enfermero subinspector, entre otras), ha subrayado.

Por otra parte, ha abundado en que se resolverá el concurso de traslados ordinario en su modalidad de abierto y permanente, convocado en "87 categorías profesionales". Así, en este año se han ofertado 5.608 plazas vacantes. Además, durante esta legislatura han resuelto el gran concurso de traslados extraordinario, convocado en agosto de 2023, mediante el cual se ofertaron 11.266 vacantes, como paso previo a la resolución de los procesos de acceso ordinario y de estabilización, adjudicando un total de 2.360 plazas.

"Es decir, en esta Legislatura hemos estabilizado más de un 50 por ciento sobre plazas vacantes, es decir, hemos pasado de las 11.000 que había en 2023 a las 5.600 que hay en 2025", ha remarcado.

Durante su alocución también ha apuntado que se incrementará en un 7,7 por ciento las plazas en plantilla orgánica. "En los últimos tres años se han incorporado más de 640 nuevas plazas de licenciados especialistas, encontrándose actualmente en proceso de tramitación otras 58 adicionales", ha añadido.

Tras la finalización de los procesos ordinarios y extraordinarios acometidos en esta Legislatura, avanzará "en el compromiso de la configuración de plantillas óptimas, siempre importantes para una más eficiente gestión", para remarcar que mejorarán el programa de fidelización y captación de residentes, "una medida pionera en todo el Sistema Nacional de Salud, cuyos buenos resultados han sido reconocidos y replicados por otros servicios".

"Durante esta legislatura hemos logrado fidelizar a 907 profesionales sanitarios. Y en 2026, seguiremos trabajando para mejorar y adaptar este programa, con el objetivo de garantizar la mejor respuesta asistencial a toda la población de Castilla y León, desde el compromiso con la equidad territorial y la excelencia profesional", ha añadido.

También ha defendido las mejoras en las condiciones laborales de los profesionales como el incremento del valor hora guardia o la regulación del complemento de atención continuada por prestación de servicios en sábados dentro de la jornada ordinaria, de mañana o tarde, en las categorías de enfermería y enfermería especialista y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (turno diurno o rotatorio).

NUEVO MODELO DE CARRERA PROFESIONAL

También, ha advertido, mejorarán la carrera profesional de los empleados públicos, al tiempo que desarrollarán un nuevo modelo de carrera profesional del personal estatutario, más sencillo y ágil, que permita dar una respuesta a las demandas de los profesionales y de los agentes sanitarios, así como la adaptación de la aplicación informática.

"Todo ello, después de haber resuelto una convocatoria extraordinaria de carrera, con la finalidad de equiparar el ritmo de acceso a los diferentes grados del personal estatutario al del personal funcionario, lo que ha permitido avanzar en su carrera a 16.000 profesionales destinando para ello 42 millones", ha detallado.

También seguirán facilitando la prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta la edad de 70 años, lo que ha permitido la permanencia en el servicio de 431 profesionales en esta situación, de los que 361 son médicos; y mantendrán la jubilación activa mejorada en Atención Primaria, a la que se han acogido 70 profesionales.

PLAZAS MIR

Por otra parte, ha apuntado que Castilla y Leñon se mantiene como la comunidad con mayor porcentaje de plazas ofertadas respecto a las acreditadas en el examen MIR concretamente un 96,1%, y en Medicina Familiar y Comunitaria con el cien por cien de las plazas acreditadas. "En concreto, en el periodo de acreditación de plazas y unidades docentes de 2025, hemos solicitado al Ministerio la creación de: 12 nuevas unidades de docentes con 14 nuevas plazas de formación (12 de MIR y 2 de EIR) Incremento de capacidad en 4 unidades docentes con 5 nuevas plazas de formación (3 de MIR y 2 de EIR).