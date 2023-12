Vázquez critica que el CISNS no aborde la falta de médicos en AP y pide a la ministra de Sanidad que cumpla su palabra

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha criticado que no se haya abordado la falta de médicos en Atención Primaria en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se ha celebrado este jueves y ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que cumpla con su palabra y solucione el problema.

"No está cumpliendo la ministra lo que dijo en su primera entrevista cuando la nombraron, que dijo que era consciente de que la falta de médicos de Atención Primaria era un problema del Ministerio, por lo tanto, lo que tiene que hacer es solucionar ese problema", ha trasladado Vázquez en declaraciones a los medios tras asistir a la reunión en Madrid.

Ha detallado que solo se ha tratado la titulación de especialistas en urgencias y emergencias, aspecto que, además, "ha dejado muchas dudas". "Todavía no se ha presentado el documento definitivo y, desde luego, el documento que se nos ha presentado no nos esclarece si realmente se van a perder plazas de médico de medicina familiar y comunitaria con respecto a los médicos de urgencias", ha añadido.

Además, ha señalado que tampoco deja "muy claro que hasta el año 2025 no se va a llevar a la convocatoria, con lo cual es tiempo que pasa, son años que pasan y realmente el problema sigue estando ahí".

No obstante, el consejero ha apuntado que han prometido que habrá un Consejo Interterritorial para hablar del tema de la atención primaria, aunque no se ha concretado fecha. "No sabemos si será en enero, ha dicho que próximamente", ha zanjado Vázquez, que ha asegurado que el que está haciendo el Ministerio es echar "balones fuera".