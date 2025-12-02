Vázquez destaca que CyL es la segunda comunidad en porcentaje de vacunación a población diana contra la gripe

SALAMANCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha destacado este martes que Castilla y León es la segunda comunidad del país en porcentaje de vacunación de población diana contra la gripe, tras el primer fin de semana sin cita previa, modalidad a la que han accedido "unos 8.000 castellanos y leoneses", según ha indicado durante su visita a las obras del nuevo edificio del Hospital de Salamanca.

"En este momento la tasa de vacunación con respecto a la misma semana del año anterior es un 1,9 por ciento inferior, en algunas estadísticas que no son oficiales, que nos sirven a las comunidades autónomas para ver cómo vamos en la vacunación", ha añadido el consejero en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Vázquez ha aprovechado para "insistir a la población en que acuda a vacunarse de la gripe porque realmente es enormemente beneficioso tanto para los usuarios como para el sistema sanitario", ha señalado.

Sobre el acuerdo intersectorial con el Gobierno en esta materia, Alejandro Vázquez ha indicado que las comunidades autónomas tienen "planes de funcionamiento y planes de contingencia desde hace muchos años y realmente yo creo que tampoco van a venir a cambiar el escenario".

"Mañana --por el miércoles-- se reúne la Comisión de Salud Pública y yo espero que de esa reunión se pueda llegar a un acuerdo siempre que se den dos circunstancias, que ya las dijimos el año pasado, es decir, que los argumentos sean técnicos porque estamos hablando de infecciones respiratorias agudas y no de temas políticos. Y, en segundo lugar, que no se invadan las competencias de las comunidades autónomas. Con esas dos premisas yo creo que se puede trabajar en llegar a un acuerdo", ha añadido.

En cuanto a los documentos que les ha pasado el Ministerio, previos a la reunión de la Comisión de Salud Pública, Vázquez ha asegurado que son "verdaderamente bastante diferentes a los que presentó el año pasado".

"Han entrado en lo que se les ha pedido, es decir, en tener unos indicadores que sean realizables y que sean cumplibles y, por ejemplo, han abandonado temas como las bajas o introducir la obligatoriedad de la mascarilla", ha precisado.

Por lo tanto, el consejero ha finalizado al afirmar que "es un documento que es más asumible y fácil de poder llegar a un acuerdo entre la Comisión de Salud Pública, pero hay que dejar de trabajar a la Comisión de Salud Pública y no voy a querer lo mismo que hace la ministra, que es anticipar lo que sucede antes de que trabajen los órganos colegiados".