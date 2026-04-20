Vázquez llamará a los grupos para proponer candidato a investidura tras formarse el Mixto, que tiene hasta 4 de mayo

Archivo - Primera reunión de la Mesa de las Cortes de la XII Legislatura - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha anunciado que iniciará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la investidura una vez que se complete la constitución de todos ellos, proceso que queda pendiente de la conformación del Grupo Mixto, cuyo plazo finaliza el próximo 4 de mayo.

Tras la primera reunión de la Mesa del Parlamento autonómico tras su constitución en el Pleno del pasado 14 de abril, Vázquez ha explicado que el Reglamento otorga un plazo adicional de cinco días hábiles para que los procuradores que no se integren en otras formaciones conformen el Grupo Mixto. Una vez cumplido este trámite, el presidente convocará a los portavoces para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León antes del 7 de mayo, fecha límite establecida por la normativa.

El nuevo presidente ha calificado este primer encuentro de la Mesa de "reunión de trámite" para abordar cuestiones comunes de funcionamiento y dación de cuentas del órgano anterior. Asimismo, ha recordado que el Reglamento de las Cortes concede un periodo de quince días hábiles desde la sesión constitutiva para proponer un candidato a la investidura, plazo que ha comenzado a contar desde el 15 de abril.

En materia de transparencia, el presidente de la Cámara ha informado de que los procuradores disponen de un plazo de dos meses desde la constitución de las Cortes para presentar su declaración de bienes. Esta obligación será comunicada de forma individual a cada parlamentario y a sus respectivos grupos.

Respecto a las asignaciones salariales, la Mesa ha ratificado las cuantías aprobadas el pasado mes de enero, que mantienen las retribuciones de ejercicios anteriores. De este modo, los miembros de la Mesa percibirán 103.431,26 euros anuales, cifra que incluye 81.831,26 euros de sueldo y una indemnización mensual de 1.800 euros para gastos.

Francisco Vázquez ha detallado que, tras la ronda de contactos inicial, el calendario parlamentario incluirá sesiones ordinarias y extraordinarias para abordar asuntos pendientes. En este sentido, ha precisado que se deberá proceder a "la designación de senadores o lo que es la composición de la Comisión Mixta de Transferencias", además de aprobar el calendario de iniciativas por parte de la Mesa para que los grupos puedan presentarlas en los diferentes periodos de sesiones.

En concreto, el Pleno para la designación de senadores debe realizarse en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de constitución de la nueva Cámara, es decir, desde el 14 de abril.

A la reunión de la Mesa han asistido los vicepresidentes Nuria Rubio (PSOE) y Carlos Menéndez (Vox), junto a los secretarios Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox), además de la letrada mayor de la Cámara. Por el momento, ya han quedado constituidos formalmente los grupos Popular, Socialista y Vox.