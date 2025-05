Vázquez reafirma su compromiso con el mundo rural y los pilares del Estado del Bienestar y arremete contra el Gobierno

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha reiterado su compromiso con el mundo rural, con la ciudadanía de Castilla y León y con los principios ideológicos que históricamente han sustentado su acción política, en el marco de la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP en Ávila, donde ha explicado también los pormenores del próximo congreso nacional del partido.

Durante su intervención, el dirigente 'popular' ha subrayado que el PP está "seguro de que tiene que estar preparado para gobernar este país más pronto que tarde". En esa línea, ha señalado que la ponencia política del próximo congreso abordará la actualización del ideario "que en gran medida se basará en los actuales principios del Partido Popular".

Igualmente, ha recordado que esta labor de renovación se está llevando a cabo "de la mano de dos presidentes autonómicos", como son el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que ha dado un cambio después de 40 años de régimen socialista en Andalucía", y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este último, según ha indicado, "ha mantenido a Castilla y León en el primer puesto en lo que se refiere a calidad de la educación en España" y ha conseguido que "durante diez años consecutivos los servicios sociales y la atención a la dependencia hayan sido valorados como los mejores del país".

El secretario regional ha defendido el enfoque del Gobierno autonómico en la consolidación del Estado del Bienestar, no solo en sus tres pilares tradicionales, educación, sanidad y servicios sociales, sino ampliándolo con dos ejes adicionales: vivienda y transporte.

Respecto a la vivienda, ha asegurado que "ha pasado de ser el decimosexto problema de los españoles a ser el primero", y ha recordado que, tanto a nivel nacional como autonómico, el Partido Popular "ha hecho un plan de vivienda que hay que seguir explicando como cuarto pilar del Estado del Bienestar".

En cuanto al transporte público dependiente de la Junta, el dirigente ha destacado el reciente anuncio del presidente Mañueco sobre la tarjeta única de transporte, una medida que permitirá su gratuidad a todos los empadronados en Castilla y León. "Aquí en Castilla y León somos conscientes de que es el quinto pilar del Estado del Bienestar", ha afirmado.

Además, ha denunciado el abandono de las infraestructuras por parte del Gobierno central y señalado que "el Partido Socialista ha abandonado totalmente autovías como la de Adanero hacia Valladolid" y ha advertido de la intención del Ministerio de Transportes de suprimir "más de 370 paradas de autobús en el medio rural".

En ese mismo contexto, ha hecho referencia al proyecto de conexión por alta velocidad de Ávila y Soria, preparado en 2004 bajo el mandato del presidente José María Aznar. "El Gobierno de José María Aznar en el año 2004 dejó preparada ya la conexión de Ávila por alta velocidad con Madrid. Y ahí está el Boletín Oficial del Estado, no me lo estoy inventando", ha enfatizado, para continuar diciendo que "lo primero que hizo el gobierno de Zapatero al entrar fue cargarse esas dos conexiones y por eso todavía no las tenemos y las tenemos que recuperar desde el Partido Popular, porque no solamente el medio rural sino también las ciudades de nuestra comunidad autónoma tienen que estar conectadas".