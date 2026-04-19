Vázquez reúne mañana a la nueva Mesa de las Cortes con la que echará a andar la labor del órgano de Gobierno

Los miembros de la Mesa de las Cortes en la sesión de constitución de la XII Legislatura - CORTES

Entre los asuntos a dirimir están las asignaciones a los grupos y las dedicaciones exclusivas, 25 en la anterior: 19 más las seis de la Mesa VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mañana, lunes 20 de abril, tendrá lugar la primera reunión de la Mesa de las Cortes, el órgano rector del Parlamento que fue elegido en la sesión constitutiva de la XII Legislatura celebrada el pasado 14 de abril, cuando echó a andar el nuevo mandato.

La Mesa de las Cortes se reunirá a las 10.30 horas bajo la presidencia del nuevo jefe del Legislativo, el 'popular' Francisco Vázquez, el único veterano de este órgano de gobierno que cuenta con cinco caras nuevas: Carlos Menéndez, de Vox, como vicepresidente primero; Nuria Rubio, del PSOE, como vicepresidenta segunda; Daniel de la Rosa, del PSOE, como secretario primero; Rocío Lucas, del PP, como secretaria segunda, y Susana Suárez, de Vox, como secretaria tercera.

Tras la constitución de las Cortes el pasado martes, el siguiente paso es la ronda de consultas que tiene que iniciar el presidente del Legislativo para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, previsiblemente el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, con plazo límite, los 15 días hábiles que marca el Reglamento y que expiran el 7 de mayo.

Para ello, Francisco Vázquez tiene que convocar en los próximos días a los portavoces designados por los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria para poder proponer un candidato a la Presidencia de la Junta.

La apertura de la Legislatura el pasado martes supuso también el inicio del plazo de siete días hábiles para que los partidos constituyan los respectivos grupos parlamentarios mediante escrito dirigido a la Mesa, con la excepción del Mixto, que cuenta con un plazo no superior a 30 días.

El precepto reglamentario ha sido cumplido por PP, PSOE y Vox que ya han oficializado la conformación de los tres grupos propios y la dirección inicial de los mismos, mientras que UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, que integrarán el Mixto con cinco procuradores de los tres partidos, tres de ellos de los leonesistas, no se han reunido todavía de manera formal.

El PP tendrá como portavoz a la zamorana Leticia García, que estará acompañada por otras dos mujeres, la procuradora por Salamanca Rosa Esteban y la palentina Mercedes Cófreces. Por su parte, la Portavocía del Grupo Socialista correrá a cargo de su secretario autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta en los últimos comicios, el soriano Carlos Martínez, que mantendrá en su equipo a los vallisoletanos Patricia Gómez Urbán y Pedro González.

Y el portavoz del Grupo Vox será inicialmente el candidato de la formación a la Presidencia, el leonés Carlos Pollán, que contará con Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid, como viceportavoz mientras que el palentino David Hierro será el portavoz adjunto y secretario grupo.

REBAJA DE ASIGNACIONES A LOS GRUPOS Y DE DEDICACIONES EXCLUSIVAS EN 2022

Entre los asuntos que tiene que dirimir la Mesa de las Cortes al inicio de la Legislatura están las retribuciones de los seis integrantes del órgano de gobierno de la Cámara y las asignaciones a los cuatro grupos --hace cuatro años se estableció una asignación fija de 2.890 euros por grupo, eran cinco, y de 3.660 euros por procurador, eran 81 en total--.

PP y Vox acordaron al inicio del anterior mandato rebajar en 1.000 euros las asignaciones mensuales fijas a los grupos, que pasaron de 3.850 a 2.890 euros, lo que supuso un ahorro anual de 333.628 euros y de 1.564.912 euros a lo largo de la legislatura. Sin embargo, se mantuvieron tanto la asignación de 3.660 euros por cada procurador como los 220 euros de dieta por la asistencia a comisiones y plenos y 0,20 céntimos de euro por kilómetro.

En total, las Cortes destinaron 309.754 euros al mes en asignaciones a los cinco grupos parlamentarios: el Grupo Popular recibió 116.350 euros al mes, 113.460 euros de ellos por sus 31 representantes; el Grupo Socialista 105.370 euros, 102.480 euros por sus 28 procuradores; el Grupo Vox 50.470 euros, 47.580 euros por sus 13 procuradores, y el Grupo UPL y Soria ¡Ya! 24.850 euros, 21.980 euros por sus seis escaños.

En el caso del Grupo Mixto, que estuvo formado por tres procuradores de Unidas-Podemos, Ciudadanos y Por Ávila, se le aplicó una reducción al no alcanzar el mínimo de cinco parlamentarios y percibió 12.714 euros al mes --1.734 euros en este caso en concepto de grupo y 10.980 por los tres escaños--.

El inicio de la pasada legislatura también estuvo marcado por el acuerdo de PP y Vox de reducir las dedicaciones exclusivas (procuradores con salario de las Cortes). En total, hubo 25 dedicaciones exclusivas, las seis de los miembros de la Mesa, y otras 19, una menos que en el mandato que echó a andar en 2019 bajo la Presidencia de Ciudadanos. El Grupo Popular ha contado estos cuatro últimos años con siete liberados, el PSOE con seis y Vox con tres.

Por su parte, el Grupo conformado por UPL y Soria ¡Ya! contó con dos liberados mientras que el Grupo Mixto se quedó con una sola dedicación exclusiva, cuando tradicionalmente había tenido liberados al portavoz y al portavoz adjunto.

Respecto a las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes, el nuevo órgano rector parte del acuerdo alcanzado el pasado 15 de enero por la Mesa del Parlamento de la XI Legislatura que situó las remuneraciones en 81.831,26 euros anuales para cada uno, más 1.800 euros mensuales en concepto de indemnización por gastos --más de 21.000 euros al mes--.