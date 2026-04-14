Vázquez ve en las Cortes "el tronco fuerte" que sostenga las esperanzas sin sectarismos y unido para el futuro

El secretario general del PP de Castilla y León y procurador por Segovia, Francisco Vázquez (i), durante la constitución de las Cortes de la XII Legislatura de Castilla y León, a 14 de abril de 2026, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) - El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, ha abogado por trabajar para que el Parlamento autonómico, que ha iniciado este martes la XII Legislatura, sea "el tronco fuerte" que sostenga las esperanzas de todos los ciudadanos, a lo que ha añadido que debe ser sin sectarismos, con libertad "y con la mirada puesta en un futuro que nos debe encontrar unidos".

Este es el principal mensaje que ha trasladado Francisco Vázquez en su primer discurso institucional como presidente de las Cortes de Castilla y León en el que se ha fijado el reto de que sean "lo más útiles posibles" para todos los ciudadanos. "Mi compromiso es mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto como los ciudadanos de nuestra Comunidad se merecen", ha asegurado el nuevo presidente de las Cortes que ha advertido de que la sociedad vive "tiempos de una complejidad técnica y emocional sin precedentes".

"Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día", ha aseverado Vázquez que ha recordado que la confrontación de ideas es "legítima y necesaria" en Democracia si bien ha llamado a todos los grupos a hacer "el mejor trabajo posible para mejorar la vida de las personas" siempre "con el respeto que merece el interés general de todos los ciudadanos".

Francisco Vázquez ha llamado a los 82 procuradores de la XII Legislatura a poner lo mejor de sí mismos al servicio de Castilla y León y ha asegurado que será "el presidente de todos" a los que ha tendido su mano.

En lo personal, Vázquez ha reconocido la "responsabilidad ineludible" que supone ser el presidente de las Cortes de Castilla y León y ha evidenciado que su primera tarea como jefe del Legislativo será desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León.

El veterano político segoviano que ha sido vicepresidente primero de las Cortes en las dos legislaturas precedentes ha pronunciado sus primeras palabras como presidente de las Cortes "con la humildad de quien conoce el peso de la historia que alberga esta institución y con la determinación de quien entiende que el futuro de nuestra tierra no es un destino inevitable, sino una construcción diaria".

En su discurso ha recordado "con orgullo" la fecha de 1188 en León, donde la Unesco reconoce a las Cortes como testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. "Desde aquellas curias regias hasta este hemiciclo moderno, el espíritu es el mismo, el diálogo frente a la fuerza, la ley frente al arbitrio", ha afirmado.

Francisco Vázquez ha afirmado por último que la Comunidad Autónoma no se entiende "sin la sobriedad de Castilla y el vigor de León". Por último, ha expresado su agradecimiento al presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por confiar en él para el Legislativo y ha trasladado su reconocimiento a los presidentes de las Cortes que le han precedido.

"Cada uno de ellos, desde distintas sensibilidades políticas, aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución", ha reconocido para recordar que la Presidencia de las Cortes no pertenece a un partido o a una persona y sí "a todos los castellanos y leoneses".