Un vecino de Ávila devuelve 600 euros a la policía tras encontrarlos en un cajero automático

ÁVILA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano ha devuelto 600 euros a la Policía Nacional después de encontrarlos en un cajero automático de una entidad bancaria de la ciudad de Ávila, lo que ha permitido que los agentes, tras la investigación pertinente, hayan podido encontrar a su legítimo propietario, un matrimonio residente en la capital abulense.

Los hechos sucedieron el 22 de noviembre, según ha informado la Delegación de Gobierno de Castilla y León en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, cuando un varón se personó en dependencias policiales para manifestar que había encontrado 600 euros en efectivo, distribuidos en 12 billetes de 50 euros, en un cajero automático de una entidad bancaria de Ávila.

Ante esta situación, el funcionario de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano escribió el correspondiente acta de recepción y entrega de efectos y el dinero quedó bajo custodia policial. Tras ello, agentes de Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEV) iniciaron las gestiones necesarias para localizar a los propietarios del dinero, para lo que se desplazaron a la oficina bancaria en cuestión y poder así identificar a los titulares de las tarjetas.

El 10 de diciembre de 2025, empleados de la entidad bancaria facilitaron a los agentes dos extractos del diario de operaciones del cajero en los que constaban dos reintegros de 600 euros, ambos dispensando 12 billetes de 50 euros, realizados el 22 de noviembre de 2025 en torno a las 14.30 horas y, según informó el personal de la entidad, las tarjetas utilizadas en ambos reintegros estaban relacionadas y correspondían a un matrimonio residente en Ávila.

Una vez comprobados todos los extremos, los agentes entregaron los 600 euros al matrimonio.

La Policía Nacional ha querido agradecer y destacar "la ejemplar conducta cívica del ciudadano que entregó el dinero", así como recordar la importancia de la colaboración ciudadana para que hechos como este puedan resolverse con un final feliz, especialmente en unas fechas tan señaladas como las navideñas.