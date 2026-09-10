Un vecino de Miranda se gasta 1.000 euros en juego y apuestas y denuncia cargos no autorizados con su tarjeta

Archivo - Un agente de la Policía Nacional investiga en la red. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

BURGOS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado en Miranda de Ebro (Burgos) al presunto autor de dos denuncias falsas por cargos de 1.150 euros supuestamente no reconocidos en su tarjeta de crédito vinculados a establecimientos y actividades del juego y apuestas que, como se ha podido averiguar, realizó el propio denunciante, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las declaraciones formuladas por el titular de la tarjeta, quien se personó en la Oficina de Denuncias en dos ocasiones. En sus comparecencias, dio cuenta de sucesivos cargos no autorizados correspondientes a los meses de junio y julio pasados, operaciones que atribuyó a personas desconocidas.

Ante las primeras sospechas sobre la veracidad del testimonio, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones para determinar el origen de las transacciones y esclarecer los hechos. Finalmente, las averiguaciones han permitido comprobar que el investigado abonó repetidamente y en sucesivos días varios servicios en diferentes plataformas y establecimientos del ámbito de las apuestas.

Tras comprobar la falsedad de los hechos, la Policía Nacional ha procedido a la identificación de esta persona y ha remitido las diligencias a la autoridad judicial competente. De este modo, los juzgados deberán determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de la simulación del delito.