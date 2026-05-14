Un vecino de San Ildefonso (Segovia) investigado tras una denuncia falsa por cargos en su tarjeta de crédito. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia investiga a un hombre como presunto autor de un delito de simulación de delito y un delito de estafa, tras denunciar haber sido víctima de cargos no autorizados en su tarjeta bancaria con el fin de obtener un beneficio económico indebido.

Los hechos tuvieron su origen en la denuncia presentada por el propio investigado, en la que manifestaba desconocer una serie de cargos realizados en su tarjeta, y atribuía su origen a una supuesta estafa.

El Puesto de la Guardia Civil del Real Sitio de San Ildefonso abrió diligencias para esclarecer la procedencia de esos cargos y solicitó información a la empresa que los reclamaba. Las gestiones de los agentes acreditaron que los cargos cuestionados eran legítimos, puesto que el propio denunciante había contratado los servicios correspondientes a través de una línea de crédito.

La investigación reveló, además, que el hombre no se había limitado a presentar la denuncia falsa, sino que había reclamado los importes a su entidad bancaria y había logrado que esta le reintegrara el dinero, circunstancia que configura el segundo delito investigado.

Una vez constatada la falsedad de los hechos denunciados, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial para que ésta determine las responsabilidades penales que procedan.

Con motivo de este caso, la Comandancia de Segovia ha recordado a la ciudadanía que presentar denuncias falsas constituye un hecho con responsabilidad penal y que obtener devoluciones económicas mediante engaño es constitutivo de estafa y será objeto de investigación y de puesta a disposición judicial.