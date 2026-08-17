Vecinos del barrio vallisoletano de La Pilarica denuncian el hallazgo de peces y palomas muertas en La Esgueva

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del barrio vallisoletano de La Pilarica ha advertido de una mortalidad "masiva" de peces y palomas cuyos cadáveres se han hallado en el río La Esgueva, a lo que han asegurado que se suma un olor "extraño y persistente" en la zona que ha alertado a toda la comunidad.

"Somos conscientes de que se han recogido muestras de agua y de animales muertos, pero queremos saber más", ha señalado el colectivo vecinal en un comunicado recogido por Europa Press en el que han exigido conocer "las causas reales de este suceso, qué o quién lo ha motivado".

En esta línea, han incidido en que esperan que esta vez las administraciones no lo "despachen" con explicaciones genéricas como han asegurado que hizo la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en 2019, cuando atribuyó un incidente similar a que una tormenta "podría haber arrastrado al agua todo tipo de contaminantes del pavimento".

A su juicio, esa explicación no se sostiene en este caso porque consideran que no justifica el olor ni parece que la tormenta del pasado viernes pueda ser la causa de una mortalidad tan súbita y masiva de peces y aves.

La Asociación ha agregado que tanto el concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Alejandro García Pellitero, como la CHD "tienen la obligación de informar a los vecinos, en tiempo y forma, sobre las causas y las medidas que se van a adoptar".

OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

En este contexto, ha asegurado que "no pueden dejar en el olvido" al río. "Precisamente ahora, tras años de solicitudes vecinales, acaban de comenzar las labores de desbroce y retirada de residuos urbanos en el cauce", ha explicado la Asociación, que considera "doloroso" que algo que debería ser rutinario para las administraciones como es mantener la salubridad de las aguas y los márgenes de los ríos se convierta en una reivindicación que haya que repetir "hasta la saciedad" para ser escuchada.

El colectivo ha afirmado que, en muchas ocasiones, se pone como excusa a "los ecologistas, que no permiten tocar nada", pero consideran que no es cierto y supone una excusa como otra "muy utilizada" como la cuestión de las competencias y si estas son de la Confederación o del Ayuntamiento.

"Al ciudadano de a pie todo esto le viene grande, y mientras la administración se escuda en estos argumentos, vemos cómo se degradan nuestros ríos, cómo se llenan de porquería y cómo tenemos que dar gracias a la divina providencia cuando por fin tienen a bien hacer algo", ha aseverado.

A este respecto, ha recordado que el presupuesto máximo para esta actuación es de 313.881 euros, por lo que si la última intervención en el río fue en 2017 el río le sale a las instituciones aproximadamente a 34.875 euros al año. "Cuidado, no vayamos a descapitalizar las arcas públicas con nuestras demandas", ha manifestado.

Así, considera que los vecinos tienen "el derecho" y las instituciones "el deber" de conocer qué ha pasado, de dónde llega el vertido, qué se va a hacer al respecto y quiénes son los responsables.