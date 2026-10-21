Vecinos del Casco Viejo piden al Ayuntamiento de Soria más plazas de aparcamiento o control de los excrementos caninos

Reunión del Ayuntamiento de Soria con los vecinos del barrio del Casco Viejo . - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del Casco Viejo de Soria han pedido al Ayuntamiento más plazas de aparcamiento y más control de los excrementos caninos en las calles.

El alcalde de Soria, Javier Antón, acompañado por la concejala Ana Alegre y el concejal Javier Muñoz, mantuvo este martes una asamblea abierta con vecinos y vecinas del barrio del Casco Viejo en el Espacio de Trabajo Colaborativo (ETC), en cuyo transcurso se repasaron las inversiones generales realizadas en la ciudad y las actuaciones específicas destinadas a la mejora de dicho espacio, según han informado desde el consistorio soriano.

Entre esas inversiones figuran la renovación de la pavimentación de las calles Zapatería y Real, la mejora de la iluminación, la actuación sobre el Parque de la Arboleda, la renovación de las travesías a su paso por las calles Cuesta Dehesa Serena y Obispo San Agustín, así como las ayudas para la rehabilitación de edificios que han sumado cinco millones de euros para la recuperación de viviendas del barrio.

QUEJAS Y SUGERENCIAS

La reunión ha permitido también escuchar de primera mano las quejas, sugerencias y prioridades de las personas asistentes para mejorar la vida cotidiana en el Casco Viejo. Entre las cuestiones planteadas destacaron la necesidad de disponer de más plazas de aparcamiento y de reforzar el control sobre los excrementos caninos en la vía pública. Sobre ambas cuestiones, el alcalde anunció que ya se está avanzando en medidas que permitan evitar las dificultades para acceder a aparcamiento de los vecinos del barrio, como aparcamientos disuasorios o de residentes como el de Doctrina. Asimismo, avanzó acciones para el control y concienciación de la tenencia de mascotas.

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones con los barrios para mantener un contacto directo con la ciudadanía, explicar los proyectos municipales y recoger propuestas que ayuden a orientar las actuaciones del Ayuntamiento.