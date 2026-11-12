Vecinos de Las Delicias convocan una manifestación este viernes para exigir una sanidad pública "digna"

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio vallisoletano de Las Delicias han convocado una manifestación este viernes, 13 de noviembre, a las 19.00 horas desde la plaza del Carmen para exigir "una sanidad pública digna" bajo el lema 'No somos números, somos personas'.

Según han trasladado los convocantes de la protesta en un comunicado recogido por Europa Press, la movilización responde al malestar del barrio ante lo que han calificado de "promesas incumplidas" e "incompetencia" en la gestión sanitaria, al tiempo que lamentan que el Centro de Especialidades de Las Delicias continúa cerrado "por decisión" de la Junta.

Asimismo, los promotores de la marcha han denunciado el incremento trimestral de las listas de espera sin que la Consejería de Sanidad adopte medidas, para advertir que detrás de las cifras existen "meses de sufrimiento, diagnósticos tardíos y enfermedades que empeoran", al tiempo que han reprochado el impulso a los negocios privados "a costa del deterioro del sistema público".

Finalmente, los vecinos han recordado que la obtención del nuevo centro de salud ha sido fruto de la "presión social" y han avanzado que permanecerán vigilantes para "exigir plazos de ejecución concretos", por lo que han hecho un llamamiento a la participación ciudadana en la movilización de este viernes para defender la sanidad pública "como un derecho conquistado".