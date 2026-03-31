Vecinos de Mayorga (Valladolid) convocan una concentración mañana contra la oleada de robos en el municipio

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MAYORGA (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

Vecinos afectados por las últimas oleadas de robos en Mayorga han convocado para este miércoles una concentración en dicho municipio vallisoletano para exigir medidas que garanticen la seguridad de sus habitantes.

La movilización ciudadana ha sido convocada a partir de las 12.00 horas en la Plaza de España de Mayorga y en la misma los participantes, según han comunicado a Europa Press, reivindicarán a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y a la Subdelegación en Valladolid más efectivos policiales, ya que hace un año, el Ayuntamiento y los pueblos de la demarcación enviaron un escrito a ambas administraciones solicitando el mantenimiento del cuartel de la Guardia Civil en la villa.

Posteriormente, también se solicitó la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas del municipio y un año después se quejan de que el cuartel únicamente abre un día a la semana para trámites. Ello, según denuncian, se suma a la falta de efectivos que sufre la 2ª Compañía de la Guardia Civil, lo que imposibilita cubrir el extenso territorio con los pocos efectivos disponibles en las plantillas.

Desde el mes de octubre, los convocantes de la concentración advierten de que se ha reiterado cada 15 días la comisión de robos en alguna casa, habiéndose agravado la situación en los últimos días, con cuatro robos en viviendas.