Los vecinos de Peñalba de Santiago (León) exigen una "solución inmediata" al corte de la carretera principal

Algunos de los vecinos de Peñalba de Santiago inician la retirada de materiales que cortan la carretera principal - ASOCIACIÓN DE VECINOS 'VALLE DEL SILENCIO'

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio' ha exigido una "solución inmediata" al cierre de la carretera principal que está cortada desde hace más de un mes por desprendimientos en la ladera de la montaña.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio' ha lamentado que la Diputación de León no haya retomado las obras de retirada de materiales que inició tras el desprendimiento y que paró "a los pocos días".

El corte de la carretera principal ha dejado como "única vía alternativa" el acceso por un puerto de montaña que en los meses de invierno se corta por nieve y heladas, "además de suponer un grave riesgo para la seguridad vial cuando permanece abierto".

La Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio' ha recordado al respecto que la primera nevada que cayó el pasado 2 de diciembre dejó el pueblo, distinguido como uno de los pueblos más bonitos de España, "totalmente incomunicado" con lo que supone de "pérdida de visitantes, perjuicios al turismo rural, dificultades para trabajadores, proveedores y servicios básicos, además de un preocupante daño para la calidad de vida de los vecinos".

Por este motivo, los vecinos de Peñalba de Santiago han exigido "obras urgentes" para despejar la carretera y para estabilizar la ladera, a lo que han añadido la necesidad de coordinación entre administraciones y de disponer de "información clara sobre plazos y soluciones".

"El cierre de la carretera está causando un perjuicio económico y social grave para la gente y negocios del pueblo", ha insistido la Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio' que ha informado de que estos hechos han llevado a algunos vecinos a iniciar por su cuenta la retirada del material para abrir la carretera.

La Asociación ha apelado además a la proximidad de las fiestas navideñas y ha augurado que, de mantenerse la situación actual, algunas de las familias no podrán acceder a Peñalba para celebrar las Navidades. Finalmente, ha advertido de que se si se vuelve a producir un incendio en una vivienda o si surge una urgencia médica grave no podrán acceder a tiempo ni los bomberos ni las ambulancias.

"Se trata de vidas humanas, de responsabilidades que cualquier administración tiene la obligación de prever. La situación actual no solo es injustificable; es peligrosa y potencialmente catastrófica para vecinos y visitantes", concluye la Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio' en este comunicado.